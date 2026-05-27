انطلاقاً من المصلحة العامة للوطن.. مقتدى الصدر يعلن إلحاق "سرايا السلام" بالدولة العراقية

وقال الصدر في بيان نشره عبر حسابه الرسمي، إن القرار جاء "انطلاقاً من المصلحة العامة للوطن، وتفادياً للمخاطر المحدقة به"، مؤكداً "انفكاك سرايا السلام عن التيار الوطني انفكاكاً تاماً، والتحاقهم التام بالدولة والمسؤول العام عن التشكيلات العسكرية".



وأضاف أن الجهات المدنية المرتبطة بسرايا السلام ستتحول إلى "البيان المرصوص" من دون أي مقرات أو سلاح أو عنوان عسكري، مشيراً إلى أن الهدف هو تنظيم الوضع المدني والعسكري بصورة منفصلة.

كما وجّه الصدر رسالة شكر إلى عناصر سرايا السلام، مثنياً على ما وصفها بـ"جهادهم الأكبر والأصغر"، داعياً في الوقت نفسه إلى التسامح مع كل من لا ينسجم مع التوجهات والعقائدية والاجتماعية للتيار.



وفي واحدة من أبرز رسائل البيان، دعا الصدر تشكيلات إلى الانفصال عن "الأوامر الحزبية والطائفية"، مؤكداً أمله بأن تسلّم الفصائل سلاحها إلى الدولة، كما فعلت سرايا السلام، على حد تعبيره. (العربية)