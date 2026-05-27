تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"سيناريو مقلق"... عدد سكان الأرض قد ينخفض إلى النصف

Lebanon 24
27-05-2026 | 10:00
A-
A+
سيناريو مقلق... عدد سكان الأرض قد ينخفض إلى النصف
سيناريو مقلق... عدد سكان الأرض قد ينخفض إلى النصف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ علمال حذّروا من إحتمال حدوث تراجع كبير في عدد سكان العالم خلال العقود المقبلة، قد يصل في "أسوأ السيناريوهات" إلى انخفاض العدد الحالي إلى النصف بحلول عام 2064، نتيجة عوامل متعددة.
Advertisement
ويبلغ عدد سكان الأرض حاليا نحو 8.3 مليار نسمة، غير أن علماء من جامعة ميلانو يطرحون في دراسة حديثة سيناريوهات افتراضية تعتمد على نماذج رياضية تحاكي مستقبل النمو السكاني تحت ضغوط بيئية واقتصادية حادة.

ويوضح العلماء أن دراستهم لا تهدف إلى تقديم تنبؤات مباشرة بالمستقبل، بل إلى اختبار كيفية تأثر النمو السكاني إذا تعرضت "القدرة الاستيعابية" لكوكب الأرض، أي الحد الأقصى من السكان الذين يمكن دعمه بشكل مستدام، لانخفاض مفاجئ وشديد، قد يصل في أحد السيناريوهات إلى دعم نحو ملياري نسمة فقط.

وبحسب النموذج الرياضي الذي اعتمدته الدراسة المنشورة في "Chaos, Solitons & Fractals"، فإن مثل هذا الانخفاض الحاد في القدرة الاستيعابية قد يؤدي إلى تراجع سريع في عدد السكان العالمي، يصل إلى قرابة النصف خلال العقود القادمة.

ويستند البحث إلى تحليل بيانات سكانية تمتد لأكثر من 12 ألف عام، بهدف فهم أنماط النمو البشري عبر التاريخ، من فترات النمو البطيء في العصور القديمة إلى الطفرات السكانية السريعة في العصر الحديث.

ويشير العلماء إلى أن الاتجاه العام الحالي للنمو السكاني لا يزال مستقرا نسبيا، ولا يدل على وجود انهيار وشيك، لكنهم يحذرون من أن تغيّرات مفاجئة في الظروف البيئية أو الصحية قد تعيد تشكيل هذا المسار بشكل جذري.

وحذر الخبراء من أن هذا الانهيار قد ينجم عن انهيار مناخي أو تفشي جائحة عالمي أو صراع دولي أو نقص حاد في الموارد.

وفي سياق متصل، تناولت الدراسة ما يُعرف في علم السكان بسيناريو "يوم القيامة" الذي طُرح منذ ستينيات القرن الماضي، والذي كان يتوقع وصول النمو السكاني إلى مستويات غير مستدامة. إلا أن التراجع العالمي في معدلات الخصوبة ساعد على تفادي تلك التوقعات حتى الآن.

ومع ذلك، تشير بيانات حديثة إلى أن معدلات الخصوبة في عدد من الدول أصبحت دون مستوى الإحلال السكاني البالغ نحو 2.1 طفل لكل امرأة، حيث يبلغ المعدل في المملكة المتحدة 1.41، وفي الولايات المتحدة 1.62، ما يثير مخاوف من نقص مستقبلي في القوى العاملة وزيادة أعباء رعاية كبار السن.

ويحذّر بعض الخبراء من أن استمرار هذا الاتجاه قد يفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يفسّره رجال أعمال ومحللون، من بينهم إيلون ماسك، على أنه أحد أخطر التهديدات طويلة المدى لاستقرار الحضارة البشرية، في ظل تراجع معدلات الإنجاب عالميا. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
مديرة المنظمة الدولية للهجرة تُحذّر من مؤشرات "مقلقة جدّاً" لنزوح طويل الأمدّ في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 21:59:21 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل أسابيع من انطلاق المونديال.. مبابي يُغادر الملعب بشكل مقلق وفرنسا "تضع يدها على قلبها"
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 21:59:21 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتياح برّي مُحتمل.. سيناريو قد يشهده الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 21:59:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"أي تحرك قد يعرّض حياتكم للخطر".. إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 21:59:21 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

الولايات المتحدة

روسيا اليوم

المستقبل

المملكة

القادمة

الأقصى

الرياض

البشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:54 | 2026-05-27
Lebanon24
14:49 | 2026-05-27
Lebanon24
13:19 | 2026-05-27
Lebanon24
13:05 | 2026-05-27
Lebanon24
12:22 | 2026-05-27
Lebanon24
11:49 | 2026-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24