عربي-دولي

بعد تهديدات الدبلوماسيين في كييف.. فرنسا تستدعي السفير الروسي

Lebanon 24
27-05-2026 | 09:36
بعد تهديدات الدبلوماسيين في كييف.. فرنسا تستدعي السفير الروسي
أعلنت فرنسا عن استدعاء السفير الروسي في باريس، على خلفية ما وصفتها بـ"التهديدات غير المقبولة" التي طالت المدنيين الأوكرانيين والدبلوماسيين الأجانب في كييف، بعد موجة الهجمات الروسية المكثفة خلال الأيام الماضية.
وقالت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في بيان، إن قرار استدعاء السفير الروسي جاء بطلب مباشر من وزير الخارجية الفرنسي، وذلك عقب الضربات الواسعة التي استهدفت أوكرانيا نهاية الأسبوع.

وأكدت باريس أن التهديدات الروسية الموجهة للأجانب والدبلوماسيين في كييف تمثل "تصعيداً خطيراً وغير مقبول"، معتبرة أن موسكو تُظهر من خلال تصرفاتها "استخفافاً وازدراء متواصلاً بالقانون الدولي".

كما أدانت فرنسا ما وصفتها بـ"سياسة الترهيب" التي تنتهجها روسيا، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تعكس "المأزق العسكري" الذي تواجهه موسكو في الحرب داخل أوكرانيا.

وجددت الحكومة الفرنسية دعوتها روسيا إلى إنهاء ما وصفتها بـ"الحرب العدوانية غير الشرعية" ضد أوكرانيا، مؤكدة استمرار التزام باريس بالدفاع عن الأمن الأوروبي ودعم كييف. (العربية)
فرنسا: استدعاء سفير روسيا ردا على التهديدات ضد الأوكرانيين والدبلوماسيين الأجانب
الخارجية البريطانية تستدعي السفير الروسي وتقدم له احتجاجًا على طرد دبلوماسي بريطاني الشهر الماضي وتلغي اعتماد دبلوماسي روسي
الخارجية الألمانية تستدعي السفير الروسي بسبب الهجمات الروسية على أوكرانيا والطلب الروسي بمغادرة السفارة الألمانية في كييف
إعلام روسي: وزارة الخارجية الروسية تستدعي السفير الألماني
