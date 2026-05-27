بعد تهديدات الدبلوماسيين في كييف.. فرنسا تستدعي السفير الروسي

أعلنت عن استدعاء السفير الروسي في ، على خلفية ما وصفتها بـ"التهديدات غير المقبولة" التي طالت المدنيين الأوكرانيين والدبلوماسيين الأجانب في كييف، بعد موجة الهجمات الروسية المكثفة خلال الأيام الماضية.وقالت وزارة والشؤون الخارجية في بيان، إن قرار استدعاء السفير الروسي جاء بطلب مباشر من الفرنسي، وذلك عقب الضربات الواسعة التي استهدفت نهاية الأسبوع.وأكدت باريس أن التهديدات الروسية الموجهة للأجانب والدبلوماسيين في كييف تمثل "تصعيداً خطيراً وغير مقبول"، معتبرة أن تُظهر من خلال تصرفاتها "استخفافاً وازدراء متواصلاً بالقانون الدولي".كما أدانت فرنسا ما وصفتها بـ"سياسة الترهيب" التي تنتهجها ، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تعكس "المأزق العسكري" الذي تواجهه موسكو في الحرب داخل أوكرانيا.وجددت الحكومة الفرنسية دعوتها روسيا إلى إنهاء ما وصفتها بـ"الحرب العدوانية غير الشرعية" ضد أوكرانيا، مؤكدة استمرار باريس بالدفاع عن الأمن ودعم كييف. (العربية)