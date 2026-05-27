Advertisement

أشار المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، في تعليقه على الأسعار التفضيلية للغاز الروسي إلى أرمينيا، إلى الاختلاف الجوهري في نهج والولايات المتحدة في إمدادات لشركائهما.وقال إن أي تفضيل سعري يأتي على حساب جهة أخرى، مؤكدا أن الدعم المقدم لأرمينيا يأتي على حساب روسيا، واصفا سعر الغاز المقدم لأرمينيا بالمساعدة الروسية لبلد شقيق.وأضاف: "أرمينيا بلد شقيق، وكان ولا يزال كذلك، لكن هذا الدعم يأتي على نفقتنا. يجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها. إنها مساعدتنا لأرمينيا. على سبيل المثال، عندما يباع الغاز للأوروبيين حاليا بـ500-700 دولار لا أحد يساعدهم. الأمريكيون "يساعدون" على نفقتهم الخاصة بأسعار باهظة".كما صرح بيسكوف بأن عضوية أرمينيا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تحقق لها زيادة مستقرة في الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أن تقييم ما إذا كان التكامل قادرا على تقديم عوائد مماثلة هو أمر يترك للأرمن أنفسهم ليقرروه.وأشار بيسكوف إلى أن عضوية تظل حلما بعيد المنال بالنسبة للعديد من الدول، مستشهدا بمثال كدليل على ذلك. (روسيا اليوم)