مقتل طفلة وإصابة عائلتها بانفجار لغم من مخلفات الحرب في سوريا

Advertisement

أفادت مصادر أهلية في ، عن مقتل طفلة وإصابة 3 من أفراد عائلتها بانفجار لغم من مخلفات الحرب تحت سيارتهم في قرية الفاطسة شمال المحافظة.وحصل الانفجار أثناء مرور العائلة في المنطقة الأمر الذي أدى إلى مقتل الطفلة التي تبلغ من العمر 7 سنوات على الفور فيما أُصيب والدها وشقيقاها بجروح مختلفة. (روسيا اليوم)