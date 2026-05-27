بعد تفشي إيبولا.. أوغندا تغلق حدودها مع الكونغو

أعلنت أوغندا إغلاق حدودها مع الكونغو بشكل فوري ولمدة أربعة أسابيع، في محاولة لاحتواء تفشي إيبولا الذي يشهد تصاعداً مقلقاً في شرق الكونغو، بالتزامن مع تسجيل إصابات داخل الأراضي الأوغندية.وبحسب ما أعلنته الحكومة الأوغندية، اليوم الأربعاء، فإن قرار الإغلاق جاء بعد ارتفاع أعداد العاملين الصحيين الذين تعرضوا للعدوى إثر تعاملهم مع مرضى قادمين من الكونغو قبل الإعلان الرسمي عن تفشي المرض في 15 أيار الجاري.وقالت المسؤولة الصحية الأوغندية ديانا أتوين إن السلطات قررت إغلاق الحدود "بأثر فوري" للحد من انتشار ومنع انتقال المزيد من الحالات عبر المعابر الحدودية.وسجلت أوغندا حتى الآن سبع إصابات مؤكدة بإيبولا، بينها وفاة رجل يبلغ 59 عاماً في العاصمة كمبالا منتصف ، فيما تشير السلطات إلى أن عدد المخالطين المعرضين للعدوى لا يزال في ارتفاع، خصوصاً بين الطواقم الطبية. (العربية)