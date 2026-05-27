المطران تابت التقى رئيسة بلدية اهنتسيك – كارتييه فيل

Advertisement

استقبل راعي أبرشية في المطران بول-مروان في مقرّ الأبرشية في مونتريال، رئيسة بلدية أهنتسيك – كارتييه فيل السيدة مود تيرو- سيغان، في زيارة مجاملة وتعارف. ورافقها كلّ من السيدة إيفي جيانو، مستشارة المدينة عن دائرة بوردو- كارتييه فيل، والسيد فيكتور إسبوزيتو، مستشار المدينة عن دائرة سان-سولبيس.وقد شكّل هذا اللقاء مناسبة للتداول في الرسالة الراعوية والاجتماعية التي تضطلع بها الأبرشية، إضافة إلى النشاطات المتعددة التي تنظّمها في خدمة المؤمنين والمجتمع المونتريالي. كما جرى التوقف في شكل خاص عند الدور التاريخي والثقافي والاجتماعي الذي تؤديه مارون، الواقعة ضمن نطاق دائرة أهنتسيك- كارتييه فيل.وتطرّق البحث أيضًا إلى عدد من التي تهم أبناء في المنطقة، ولا سيما بعض المواقف والمشاريع المتعلقة بالبنى التحتية للطرق والتنظيم المدني. وفي أجواء من الحوار البنّاء والإصغاء المتبادل، شدّد المشاركون على أهمية الحفاظ على تعاون وثيق بين المؤسسات المحلية وممثلي الجالية.