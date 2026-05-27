الزيدي: قرار الصدر تكريس لحصر السلاح بيد الدولة

ثمن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، قرار مقتدى الصدري، زعيم الصدري بفك ارتباط فصائل "سرايا السلام" بالتيار ، وإلحاقها بالدولة، ووضعها تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، ودعا الفصائل المسلحة كافة، لاتباع نفس المسار.واعتبر الزيدي في بيان على منصة "إكس"، أن القرار يشكل "موقفاً وطنياً مسؤولاً، يحرص على دعم وترسيخ هيبة القانون".وأكد أن المبادرة "تمثل خطوة مهمة باتجاه تعزيز الاستقرار الداخلي، وتكريس مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، ودعم في أداء واجباتها الوطنية والدستورية".ودعا الزيدي جميع الفصائل المسلحة إلى "اتباع ذات المسار الوطني المسؤول والعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، وذلك، لضمان حماية وصيانة سيادته، وتعزيز الأمن والاستقرار، انطلاقاً من أن الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة باحتكار السلاح وإنفاذ القانون".وشدد على أن "المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود الجميع وتقديم المصلحة الوطنية ، وحفظ وجدة العراق وأمنه واستقراره، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسساتهم الدستورية في ظل دولة قوية يسودها القانون".