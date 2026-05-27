ترامب: إيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات مقابل التخلي عن اليورانيوم

قال الرئيس الأميركي ‌ ، ‌خلال ‌اجتماع للحكومة ‌إن "‌ ⁠ترغب بشدة في ⁠التوصل ‌إلى اتفاق، ⁠لكن ⁠ليست "راضية ⁠عنه بعد".

وأضاف ترامب للصحفيين خلال اجتماع للحكومة ‌في ‌البيت ⁠الأبيض "إيران عازمة للغاية، وترغب بشدة في ⁠التوصل ‌إلى اتفاق. لم ⁠تصل إلى

ذلك بعد... ⁠نحن غير راضين عن ⁠الاتفاق، لكننا سنكون راضين. إما أن نصل إلى ذلك أو سنضطر إلى إنهاء المهمة".

وأكد أنه "لا يمكن لإيران أن تحصل على السلاح ".

وفي السياق، قال الرئيس الأميركي في مقابلة مع شبكة بي.بي.إس نيوز إن إيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات مقابل التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب.