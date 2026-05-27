Najib Mikati
جنوب إفريقيا ترفض اتهامات واشنطن وتصفها بـ"غير المبررة" بشأن وضع الأفريكانيين

Lebanon 24
27-05-2026 | 15:06
جنوب إفريقيا ترفض اتهامات واشنطن وتصفها بـغير المبررة بشأن وضع الأفريكانيين
جنوب إفريقيا ترفض اتهامات واشنطن وتصفها بـغير المبررة بشأن وضع الأفريكانيين
رفضت جنوب إفريقيا الاتهامات الأميركية بشأن وجود "حالة طوارئ إنسانية" تستهدف المواطنين البيض في البلاد، معتبرة أن هذا الادعاء يشكل الأساس الذي استندت إليه واشنطن لزيادة عدد اللاجئين المقبولين من هذه الفئة حصراً.

ويأتي ذلك عقب إعلان الإدارة الأميركية رفع سقف استقبال اللاجئين القادمين من جنوب إفريقيا، ليشمل 10 آلاف إضافيين من "الأفريكانيين" البيض خلال العام الحالي، مبررة القرار بوجود "وضع لجوء طارئ غير متوقع"، في وقت تواصل فيه تقييد دخول لاجئين من دول أخرى عبر البرنامج نفسه.

كما اتهمت واشنطن حكومة جنوب إفريقيا بالمسؤولية عن "تصاعد التحريض على العنف المدفوع عرقياً"، من دون تقديم تفاصيل محددة تدعم هذه الاتهامات.

وقالت إدارة العلاقات الدولية في حكومة جنوب إفريقيا، اليوم الأربعاء، إن الاتهامات بوجود اضطهاد منهجي للأفريكانيين البيض "لا أساس لها من الصحة"، مشيرة إلى أن بعض المستفيدين من برنامج الهجرة الأمريكي اختاروا العودة إلى جنوب إفريقيا بعد انتقالهم إلى الولايات المتحدة.

وقال المتحدث كريسبرين فيري:"هذا الواقع يتأكد بشكل أكبر من خلال تصرفات الأفراد الذين، على الرغم من استفادتهم من برنامج الهجرة التفضيلية هذا، قرروا منذ ذلك الحين العودة إلى ديارهم".

من جهتها، اعتبرت نقابة العمال الأفريكانيين "سوليداريتيت" أن وضع اللجوء "لا يمثل حلا مناسبا للأفريكانيين"، مؤكدة أنه بدلا من ذلك، "عليهم البقاء والازدهار داخل جنوب إفريقيا".

وقال المتحدث باسم النقابة، جاكو كلينهانز، إن المنظمة لم تناقش مع الإدارة الأمريكية أي "وضع لجوء طارئ"، لكنها تحترم استقلالية السياسة الأمريكية في ما يتعلق باستقبال اللاجئين. (آرم نيوز) 
