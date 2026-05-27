تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
17
o
بعلبك
10
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
خاص
كواليس 88 يوماً من التعتيم الرقمي في إيران
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
27-05-2026
|
15:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد 88 يوماً من العزلة الرقمية المطلقة، تنفّس الشارع
الإيراني
الصعداء بحذر مع استئناف تدريجي لشبكة الإنترنت العالمية بلغت مستويات 86%. غير أن هذه العودة لم تكن مؤشراً على انفراج سياسي، بل شكّلت نافذة لتدفق شهادات حية ونادرة من قلب العاصمة
طهران
ومدن أخرى، نقلت تفاصيل "المعاناة الصامتة" التي عاشها الداخل الإيراني خلف كواليس التعتيم.
Advertisement
وحسب تقارير اعلامية، ومنشورات عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
، اطلع عليها "لبنان٢٤" تقاطعت شهادات السكان حول الأضرار الفادحة التي خلّفها الحجب، حيث تسبب في شلل اقتصادي وتجاري تام أدى إلى انهيار آلاف المصالح والأعمال الرقمية.
وفي بلد يعتمد فيه قطاع واسع من الشباب والنساء على منصات "إنستغرام" و"تليغرام" لإدارة متاجر إلكترونية كبديل عن السوق التقليدي، تسبب الانقطاع
الطويل
في إفلاس مشاريع صغيرة لا حصر لها وفقدان عائلات لمدخولها اليومي، بالتزامن مع هبوط حاد إضافي في قيمة العملة الايرانية.
وعلى الصعيد الأمني، أكد المتحدثون أن قطع الشبكة كان خطة ممنهجة لفرض تعتيم مطلق ومنع تسريب صور ومقاطع من القمع الداخلي. وأشارت الشهادات إلى أن قوات
الحرس الثوري
والباسيج استغلت غياب الرقابة الدولية لتنفيذ حملات مداهمة ليلية واعتقالات استباقية في أحياء طهران، مستفيدة من عجز الأهالي عن التوثيق أو البث المباشر. وحذّر ناشطون من أن إعادة الخدمة ترافق مع نشر منظومة رقابة تقنية أشد صارمة تعتمد على خوارزميات حديثة لرصد الكلمات الدلالية، وسط مخاوف من أن تكون الخطوة "فخاً استخباراتياً" لتتبع خطوط التواصل
المعارضة
، مما يجعل استخدام تطبيقات كسر الحجب (VPN)، التي باتت مدفوعة ومعقدة، مخاطرة امني عالية.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
القيادة المركزية الأميركية: غيرنا مسار 88 سفينة تجارية وعطلنا 4 منذ بدء الحصار البحري على إيران
Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: غيرنا مسار 88 سفينة تجارية وعطلنا 4 منذ بدء الحصار البحري على إيران
28/05/2026 02:02:22
28/05/2026 02:02:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري: استخدمنا في الموجة 88 صواريخ تعمل بالوقود الصلب والسائل من طراز عماد وخرمشهر4 وقدر
Lebanon 24
الحرس الثوري: استخدمنا في الموجة 88 صواريخ تعمل بالوقود الصلب والسائل من طراز عماد وخرمشهر4 وقدر
28/05/2026 02:02:22
28/05/2026 02:02:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 90 يوماً من العزلة الرقمية.. إيران تبدأ استعادة شبكة الإنترنت
Lebanon 24
بعد 90 يوماً من العزلة الرقمية.. إيران تبدأ استعادة شبكة الإنترنت
28/05/2026 02:02:22
28/05/2026 02:02:22
Lebanon 24
Lebanon 24
إنستغرام يطلق ميزة جديدة تقلّل الإرهاق الرقمي وتعزز الخصوصية
Lebanon 24
إنستغرام يطلق ميزة جديدة تقلّل الإرهاق الرقمي وتعزز الخصوصية
28/05/2026 02:02:22
28/05/2026 02:02:22
Lebanon 24
Lebanon 24
خاص
عربي-دولي
رادار لبنان24
تكنولوجيا وعلوم
مواقع التواصل الاجتماعي
الحرس الثوري
الإيراني
المعارضة
ايرانية
التزام
الطويل
لبنان
تابع
قد يعجبك أيضاً
الخارجية الفرنسية: نعمل على إعادة فتح هرمز ومنع "ابتزاز الملاحة"
Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: نعمل على إعادة فتح هرمز ومنع "ابتزاز الملاحة"
17:05 | 2026-05-27
27/05/2026 05:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي يستنجد بواشنطن بعد هجوم روسي بصواريخ بالستية
Lebanon 24
زيلينسكي يستنجد بواشنطن بعد هجوم روسي بصواريخ بالستية
16:52 | 2026-05-27
27/05/2026 04:52:48
Lebanon 24
Lebanon 24
داعشي متهم بهجوم في النمسا: سأكرر الجريمة إذا أُتيحت لي الفرصة
Lebanon 24
داعشي متهم بهجوم في النمسا: سأكرر الجريمة إذا أُتيحت لي الفرصة
16:47 | 2026-05-27
27/05/2026 04:47:31
Lebanon 24
Lebanon 24
المفوضية الأوروبية: الأسابيع المقبلة حاسمة لانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
المفوضية الأوروبية: الأسابيع المقبلة حاسمة لانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
16:36 | 2026-05-27
27/05/2026 04:36:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مع موجة حر قياسية...بريطانيا تحذّر من ارتفاع خطر الغرق
Lebanon 24
مع موجة حر قياسية...بريطانيا تحذّر من ارتفاع خطر الغرق
16:30 | 2026-05-27
27/05/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سيارته تحطّمت بالكامل... وفاة فنان عربيّ شاب في حادث سير مروّع
Lebanon 24
سيارته تحطّمت بالكامل... وفاة فنان عربيّ شاب في حادث سير مروّع
05:55 | 2026-05-27
27/05/2026 05:55:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يتحدث عن معادلة جديدة: "حزب الله" مقابل هذه الدولة
Lebanon 24
تقرير أميركي يتحدث عن معادلة جديدة: "حزب الله" مقابل هذه الدولة
10:30 | 2026-05-27
27/05/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة مقبلة ستهز سوق الذهب.. السيناريو الأقوى الآن على الطاولة
Lebanon 24
موجة مقبلة ستهز سوق الذهب.. السيناريو الأقوى الآن على الطاولة
06:00 | 2026-05-27
27/05/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مناورة بالنار وهامش زمني.. إسرائيل تسابق قطار التسوية بالتصعيد
Lebanon 24
مناورة بالنار وهامش زمني.. إسرائيل تسابق قطار التسوية بالتصعيد
08:00 | 2026-05-27
27/05/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار أميركي جديد يخصّ لبنان.. إليكم التفاصيل!
Lebanon 24
قرار أميركي جديد يخصّ لبنان.. إليكم التفاصيل!
12:23 | 2026-05-27
27/05/2026 12:23:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في عربي-دولي
17:05 | 2026-05-27
الخارجية الفرنسية: نعمل على إعادة فتح هرمز ومنع "ابتزاز الملاحة"
16:52 | 2026-05-27
زيلينسكي يستنجد بواشنطن بعد هجوم روسي بصواريخ بالستية
16:47 | 2026-05-27
داعشي متهم بهجوم في النمسا: سأكرر الجريمة إذا أُتيحت لي الفرصة
16:36 | 2026-05-27
المفوضية الأوروبية: الأسابيع المقبلة حاسمة لانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
16:30 | 2026-05-27
مع موجة حر قياسية...بريطانيا تحذّر من ارتفاع خطر الغرق
16:29 | 2026-05-27
مفاوضات طهران وواشنطن.. مسودة أولية تتضمن ترتيبات للملاحة والسفن
فيديو
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
Lebanon 24
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
15:43 | 2026-05-26
28/05/2026 02:02:22
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
28/05/2026 02:02:22
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
28/05/2026 02:02:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24