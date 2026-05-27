المفوضية الأوروبية: الأسابيع المقبلة حاسمة لانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

أعلنت أنها ستقدم أكثر من 28 مليار لتلبية الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا، في خطوة تعكس استمرار الدعم لكييف مع تصاعد الهجمات الروسية خلال الأسابيع الأخيرة.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عقب اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني ، أن "تجدد دعمها الكامل لأوكرانيا" في مواجهة ما وصفته بـ"الحرب الروسية الوحشية".

وقالت فون دير لاين إن "تضاعف هجماتها" ضد ، مشددة على أن سيواصل دعم عسكرياً وسياسياً واقتصادياً خلال المرحلة المقبلة.

كما أوضحت أن الأسابيع ستكون "حاسمة" لاتخاذ خطوات حاسمة في مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى تسريع المفاوضات والإجراءات المرتبطة بملف العضوية.