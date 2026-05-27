المفوضية الأوروبية: الأسابيع المقبلة حاسمة لانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستقدم أكثر من 28 مليار يورو لتلبية الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا، في خطوة تعكس استمرار الدعم الأوروبي لكييف مع تصاعد الهجمات الروسية خلال الأسابيع الأخيرة.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عقب اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن أوروبا "تجدد دعمها الكامل لأوكرانيا" في مواجهة ما وصفته بـ"الحرب الروسية الوحشية".
وقالت فون دير لاين إن روسيا "تضاعف هجماتها" ضد أوكرانيا، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم كييف عسكرياً وسياسياً واقتصادياً خلال المرحلة المقبلة.
كما أوضحت أن الأسابيع القادمة ستكون "حاسمة" لاتخاذ خطوات حاسمة في مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى تسريع المفاوضات والإجراءات المرتبطة بملف العضوية.