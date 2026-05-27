عربي-دولي

داعشي متهم بهجوم في النمسا: سأكرر الجريمة إذا أُتيحت لي الفرصة

Lebanon 24
27-05-2026 | 16:47
داعشي متهم بهجوم في النمسا: سأكرر الجريمة إذا أُتيحت لي الفرصة
أفادت وسائل إعلام نمساوية، نقلاً عن وقائع جلسة محاكمة لاجئ سوري كردي يبلغ من العمر 24 عاماً، والذي مثَل أمام المحكمة، الأربعاء، بتهمة ارتكاب هجوم طعن بالسكين أسفر عن مقتل شخص، بأنه قال للمحكمة إنه مستعد لأن يقتل مرة أخرى لو أمكنه ذلك، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأُلقي القبض على المتهم، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، بعد أن قتل صبياً يبلغ من العمر 14 عاماً وأصاب خمسة آخرين في بلدة فيلاخ الجنوبية باستخدام مدية قابلة للطي في شباط من العام الماضي. واعترف المتهم بتنفيذ الهجوم وبالولاء لتنظيم «داعش».

وقال ممثلو الادعاء للمحكمة في مدينة كلاجنفورت إنه تعرّض «للتطرف بسرعة» على منصة «تيك توك»، ما أثار الدهشة حتى لدى شقيقه، وفقاً لما نشرته وسائل الإعلام التي غطّت المحاكمة.

وأفادت وسائل الإعلام، بما في ذلك محطة البث الوطنية «أو آر إف»، بأن المتهم عندما سأله رئيس المحكمة عبر مترجم عما إذا كان سيرتكب الجريمة مرة أخرى إذا أتيحت له الفرصة، أومأ برأسه بالإيجاب.

ووجّهت إليه تهم القتل العمد والشروع في القتل وجرائم متعلقة بالإرهاب، ويواجه عقوبة السجن مدى الحياة في حالة إدانته.

الحرس الثوري الإيراني: إذا تكرر الهجوم على البلاد فإن الحرب ستتجاوز حدود المنطقة
الجيش الإيراني: سنفاجئ العدو بأسلحة وتقنيات قتال جديدة إذا تكرر الهجوم على بلادنا
بعد 33 عاماً على الجريمة.. اعتقال هارب متهم بقتل فنان
مكتب التحقيقات الفيدرالي: السعدي متهم بتدبير 20 هجوماً إرهابياً في أوروبا وأميركا
