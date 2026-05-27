زيلينسكي يستنجد بواشنطن بعد هجوم روسي بصواريخ بالستية

كشف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في رسالة وجهها إلى نظيره الأميركي، دونالد ترامب، أن روسيا أطلقت صاروخين باليستيين متوسطي المدى من طراز "أوريشنيك" خلال أحدث هجوم على أوكرانيا.
وأشار إلى أن وتيرة تسليم الصواريخ لم تعد كافية لمواكبة الاحتياجات العسكرية الأوكرانية في ظل تصاعد الهجمات الروسية.
كما طلب زيلينسكي من ترامب، صواريخ باتريوت PAC-3 وأنظمة إضافية، لوقف الصواريخ البالستية الروسية وغيرها من الهجمات الصاروخية الروسية.
وأضاف أن بلاده تعتمد "بشكل شبه كامل" على الولايات المتحدة في اعتراض الصواريخ الباليستية الروسية.
يأتي طلب زيلينسكي بعد أيام من هجوم روسي كان من الأعنف على أوكرانيا منذ بدء الحرب قبل أكثر من أربع سنوات، استخدمت فيه موسكو حوالى 600 مسيّرة و35 صاروخا بالستيا و50 صاروخ كروز.