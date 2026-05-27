زيلينسكي يستنجد بواشنطن بعد هجوم روسي بصواريخ بالستية

كشف الرئيس الأوكراني، ، في رسالة وجهها إلى نظيره الأميركي، ، أن أطلقت صاروخين باليستيين متوسطي المدى من طراز "أوريشنيك" خلال أحدث هجوم على .

وأشار إلى أن وتيرة تسليم الصواريخ لم تعد كافية لمواكبة الاحتياجات العسكرية في ظل تصاعد الهجمات الروسية.

كما طلب من ، صواريخ باتريوت PAC-3 وأنظمة إضافية، لوقف الصواريخ البالستية الروسية وغيرها من الهجمات الصاروخية الروسية.

وأضاف أن بلاده تعتمد "بشكل شبه كامل" على في اعتراض الصواريخ الباليستية الروسية.

يأتي طلب زيلينسكي بعد أيام من هجوم روسي كان من الأعنف على أوكرانيا منذ بدء الحرب قبل أكثر من أربع سنوات، استخدمت فيه حوالى 600 مسيّرة و35 صاروخا بالستيا و50 صاروخ كروز.