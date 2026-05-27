الخارجية الفرنسية: نعمل على إعادة فتح هرمز ومنع "ابتزاز الملاحة"

أكدت الخارجية أن تعمل مع شركائها الدوليين لإعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز "في أقرب وقت ممكن"، مشددة على رفض ما وصفته بـ"الابتزاز " المرتبط بحركة السفن في الممر البحري الحيوي.

وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، إن تعمل على إرسال مهمة دولية لإعادة فتح مضيق هرمز وتأمين الملاحة التجارية، موضحاً أن المهمة المرتقبة ستكون "دفاعية فقط"، وتهدف إلى مرافقة السفن وطمأنة طواقم الملاحة وشركات التأمين.

وأضاف أن باريس تواصل التنسيق مع شركائها الدوليين لتجنب أي اضطرابات إضافية في حركة التجارة والطاقة العالمية، في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.

وأكد المسؤول الفرنسي أن بلاده "ليست جزءاً من الحرب في المنطقة"، معتبراً أن الحرب الحالية "قامت خارج إطار القانون الدولي". كما كشف أن ماكرون والرئيس الأميركي على تواصل مستمر بشأن الملف الإيراني، مشيراً في الوقت نفسه إلى استمرار الاتصالات الفرنسية مع السلطات .

وقال كونفافرو إن باريس أبلغت بالشروط المطلوبة مقابل رفع الأوروبية، مؤكداً أن "ما حصل من النظام الإيراني مع شعبه في بداية العام غير مقبول".