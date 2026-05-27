عربي-دولي

الخارجية الفرنسية: نعمل على إعادة فتح هرمز ومنع "ابتزاز الملاحة"

Lebanon 24
27-05-2026 | 17:05
الخارجية الفرنسية: نعمل على إعادة فتح هرمز ومنع ابتزاز الملاحة
أكدت الخارجية الفرنسية أن باريس تعمل مع شركائها الدوليين لإعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز "في أقرب وقت ممكن"، مشددة على رفض ما وصفته بـ"الابتزاز الإيراني" المرتبط بحركة السفن في الممر البحري الحيوي.

وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، إن فرنسا تعمل على إرسال مهمة دولية لإعادة فتح مضيق هرمز وتأمين الملاحة التجارية، موضحاً أن المهمة المرتقبة ستكون "دفاعية فقط"، وتهدف إلى مرافقة السفن وطمأنة طواقم الملاحة وشركات التأمين.

وأضاف أن باريس تواصل التنسيق مع شركائها الدوليين لتجنب أي اضطرابات إضافية في حركة التجارة والطاقة العالمية، في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.

وأكد المسؤول الفرنسي أن بلاده "ليست جزءاً من الحرب في المنطقة"، معتبراً أن الحرب الحالية "قامت خارج إطار القانون الدولي". كما كشف أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأميركي دونالد ترامب على تواصل مستمر بشأن الملف الإيراني، مشيراً في الوقت نفسه إلى استمرار الاتصالات الفرنسية مع السلطات الإيرانية.

وقال كونفافرو إن باريس أبلغت طهران بالشروط المطلوبة مقابل رفع العقوبات الأوروبية، مؤكداً أن "ما حصل من النظام الإيراني مع شعبه في بداية العام غير مقبول".

الخارجية الروسية: المهمة الفرنسية البريطانية المقترحة لإعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز مشروع فاشل
وزير خارجية إستونيا: يجب إعادة فتح مضيق هرمز وتأمين حركة الملاحة ومستعدون للمساهمة في أي مهمة
الرئيس الفرنسي: لسنا في حرب مع إيران ونعمل على إعادة فتح مضيق هرمز
وزير الخارجية الفرنسي: لا يجب أن يكون هناك أي ابتزاز في مضيق هرمز
