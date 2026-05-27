تصعيد جديد بين ايران وأميركا...عقوبات على هرمز

فرضت الإدارة الأميركية عقوبات جديدة على استهدفت الهيئة المستحدثة للإشراف على الملاحة في مضيق هرمز، ضمن حملة ضغط اقتصادي متصاعدة بالتوازي مع العمليات العسكرية.

وجاءت بعد ساعات من غارات أميركية استهدفت منشأة عسكرية إيرانية عقب إسقاط هجومية إيرانية، وفق مسؤولين أميركيين.

وتستهدف العقوبات الهيئة المشرفة على الملاحة في مضيق هرمز وأي جهات أو أشخاص يتعاونون معها، بعدما بدأت بفرض رسوم عبور قد تصل إلى مليوني دولار على السفن المارة عبر المضيق.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن "محاولة الجيش الأخيرة لابتزاز التجارة البحرية العالمية دليل على أن سياسة الضغط الاقتصادي دفعت النظام إلى اليأس ماليا".

في غضون ذلك، تواصل فرض حصار على الموانئ الإيرانية منذ أكثر من شهر، بينما أكد الرئيس أن الإجراءات "ستبقى سارية بالكامل حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي".

وتأتي العقوبات الجديدة بالتزامن مع مفاوضات مكثفة بين وطهران تهدف إلى إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية طويلة الأمد بين الطرفين، فيما حذّر من أن بلاده قد "تنهي المهمة" إذا فشلت المحادثات.