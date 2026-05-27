أميركا تسقط مسيّرات إيرانية وتشن ضربات قرب مضيق هرمز

ذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أميركي رفيع أن أطلقت أربع طائرات مسيرة باتجاه سفينة تابعة للبحرية الأميركية وأخرى تجارية في ، قبل أن تتمكن القوات الأميركية من اعتراضها وإسقاطها.

وأضاف المسؤول أن الجيش الأميركي نفذ لاحقا ضربات استهدفت وحدة إيرانية لإطلاق المسيرات على الأرض، قال إنها كانت تستعد لتنفيذ هجمات إضافية تهدد القوات الأميركية وحركة الملاحة التجارية.

وفي السياق، نقلت عن مسؤول أميركي قوله إن شنت غارات جديدة على موقع عسكري إيراني اعتبرته تهديدا مباشرا للملاحة في مضيق هرمز، بالتزامن مع اعتراض أخرى في المنطقة.

وتزامنت التطورات مع تقارير لوسائل إعلام إيرانية تحدثت عن سماع دوي ثلاثة انفجارات شرقي عباس فجر الخميس، إضافة إلى تفعيل الدفاعات الجوية لعدة دقائق، بينما قالت السلطات إنها تحقق في مصدر الانفجارات.