عربي-دولي

أميركا تسقط مسيّرات إيرانية وتشن ضربات قرب مضيق هرمز

Lebanon 24
27-05-2026 | 23:14
أميركا تسقط مسيّرات إيرانية وتشن ضربات قرب مضيق هرمز
ذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أميركي رفيع أن إيران أطلقت أربع طائرات مسيرة باتجاه سفينة تابعة للبحرية الأميركية وأخرى تجارية في مضيق هرمز، قبل أن تتمكن القوات الأميركية من اعتراضها وإسقاطها.

وأضاف المسؤول أن الجيش الأميركي نفذ لاحقا ضربات استهدفت وحدة إيرانية لإطلاق المسيرات على الأرض، قال إنها كانت تستعد لتنفيذ هجمات إضافية تهدد القوات الأميركية وحركة الملاحة التجارية.

وفي السياق، نقلت رويترز عن مسؤول أميركي قوله إن واشنطن شنت غارات جديدة على موقع عسكري إيراني اعتبرته تهديدا مباشرا للملاحة في مضيق هرمز، بالتزامن مع اعتراض مسيرات أخرى في المنطقة.

وتزامنت التطورات مع تقارير لوسائل إعلام إيرانية تحدثت عن سماع دوي ثلاثة انفجارات شرقي بندر عباس فجر الخميس، إضافة إلى تفعيل الدفاعات الجوية لعدة دقائق، بينما قالت السلطات إنها تحقق في مصدر الانفجارات.

الجيش الإيراني: أسقطنا مسيرة من طراز إم كيو 9 في أجواء شرق مضيق هرمز
إعلام رسمي إيراني: الدفاعات الإيرانية استهدفت مقاتلة إيه-10 في المياه الجنوبية قرب مضيق هرمز
مستشار المرشد الإيراني: الضامن الحقيقي لأي اتفاق مع أميركا هو مضيق هرمز
الجيش الإيراني: مضيق هرمز سيظل مغلقا "على المدى الطويل" أمام أميركا وإسرائيل
