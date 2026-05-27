دعم سعودي عاجل لليمن بقيمة 150 مليون دولار

أعلنت ، أنها ستقدّم دعماً عاجلاً بالمشتقات النفطية للجمهورية بقيمة تصل نحو 150 مليون دولار، وذلك من أجل تغطية احتياجات تشغيل محطات الكهرباء من الديزل والمازوت في مختلف محافظات اليمن.

وقال في اليمن، محمد آل جابر:" صدرت الموافقة على تقديم دعم عاجل للحكومة اليمنية بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتغطية احتياجات تشغيل محطات الكهرباء من الديزل والمازوت بمختلف المحافظات اليمنية".

وأضاف:" يأتي هذا الدعم امتداداً لنهج الراسخ في مساندة الشعب اليمني الشقيق، وتخفيف معاناته الإنسانية، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة، بما يسهم في استقرار خدمات الكهرباء ودعم الأنشطة التجارية والخدمية المرتبطة بها، وتعزيز مقومات التنمية والاستقرار في اليمن.