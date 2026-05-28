إيران: احتياطي العملات الأجنبية لا يكفي لأكثر من 3 أشهر

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤول إيراني، أن الشعب لا يستطيع التحمل للأبد مع استمرار الحصار الأميركي.
وأضاف أن طهران لا تستطيع تحمل استمرار الحرب لأجل غير مسمى.
كما أكد المسؤول الإيراني، بحسب ما نقلت عنه الصحيفة الأميركية، أن احتياطي العملات الأجنبية لا يكفي لأكثر من 3 أشهر قبل الحرب.
وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، إن طهران تتمسك بمطالبها الأساسية في المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن احتمال إنهاء الحرب.
وقال عزيزي إن إيران "لن تتراجع عن خطوطها الحمراء وهي: حق تخصيب اليورانيوم، وامتلاك اليورانيوم المخصب، والسلطة على مضيق هرمز، ورفع العقوبات".
وأضاف عزيزي في منشور على منصة "إكس": "من الواضح أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الساعي للخروج من هذا المأزق الاستراتيجي، يتنقل بين إطلاق التهديدات والدعوة إلى اتفاق".