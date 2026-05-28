حاملة طائرات أميركية قرب كوبا.. وترامب يلوّح بالخيار العسكري

كشفت تقارير وتحركات عسكرية أميركية متزامنة عن تصاعد الاستعدادات العسكرية الأميركية في منطقة البحر الكاريبي، في وقت تواصل فيه إدارة الرئيس تشديد لهجتها تجاه كوبا، واعتبارها "تهديداً للأمن القومي الأميركي".

وخلال اجتماع كامل للحكومة الأميركية، قال ماركو روبيو إن كوبا "في ورطة كبيرة"، مضيفاً أن "وجود دولة فاشلة على بعد 90 ميلاً فقط من السواحل الأميركية يشكل تهديداً للأمن القومي للولايات المتحدة".

وتزامنت هذه التصريحات مع تعزيزات بحرية أميركية في البحر الكاريبي، حيث دخلت حاملة الطائرات الأميركية يو إس إس نيميتز USS Nimitz المنطقة خلال أيارالجاري، ترافقها مدمرات وطرادات مزودة بصواريخ موجهة قادرة على تنفيذ ضربات دقيقة ضد أهداف برية. كما رُصدت طائرات استطلاع ومسيرات أميركية متقدمة تحلق بشكل متكرر قرب الأجواء الكوبية خلال الأشهر الماضية.

وفي السياق ذاته، تستعد سفن الإنزال البرمائي التابعة للبحرية الأميركية، وعلى رأسها USS Kearsarge، والتي تحمل نحو 2500 من مشاة البحرية الأميركية، لانتشار جديد قبالة ساحل فرجينيا، مع إمكانية إرسالها إلى المنطقة لتعويض بعض القطع البحرية المتوقع عودتها إلى ، وفقا لموقع "بوليتكو" Politico.

ويرى مسؤولون وخبراء عسكريون أن هذا الحشد يمنح البنتاغون خيارات متعددة، تبدأ من الضغط العسكري والاستعراض البحري، وصولاً إلى تنفيذ ضربات جوية أو عمليات محدودة، رغم أن أي غزو واسع النطاق سيحتاج إلى قوات إضافية كبيرة.

وقال المسؤول السابق في الأميركية والمحلل في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، مارك كانسيان، إن وجود حاملة الطائرات نيميتز يبدو في الأساس "وسيلة ردع وترهيب"، لكنه أشار إلى إمكانية استخدامها ضمن أي عملية عسكرية محتملة ضد كوبا.

وأضاف أن المقاتلات الأميركية المتمركزة في فلوريدا وبورتوريكو قد تشارك في ضرب الدفاعات الجوية الكوبية تمهيداً لعمليات أوسع أو لاستهداف القيادة السياسية والعسكرية في هافانا.

وجاء وصول الحاملة نيميتز إلى المنطقة بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة توجيه اتهامات جنائية إلى الزعيم الكوبي السابق راؤل كاسترو في خطوة فسّرها مراقبون باعتبارها رسالة قوة مباشرة إلى القيادة الكوبية.

في المقابل، تواجه الإدارة الأميركية ضغوطاً زمنية ولوجستية، إذ إن العديد من القطع البحرية المنتشرة حالياً أمضت ما يقارب عشرة أشهر متواصلة في البحر، وهي مدة تتجاوز كثيراً فترات الانتشار المعتادة. وأثار ذلك مخاوف داخل وزارة الدفاع بشأن إنهاك الطواقم وتأثير هذه العمليات الطويلة على جاهزية الأسطول الأميركي، خصوصاً مع استمرار العمليات الأميركية الأخرى في الخليج العربي.

وترافق التصعيد العسكري مع تصاعد الخطاب السياسي من جانب إدارة ، حيث كرر الرئيس الأميركي خلال الأيام الماضية التلميح إلى إمكانية التدخل العسكري ضد كوبا، فيما أكد روبيو أن فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع القيادة الكوبية الحالية "ليست مرتفعة".

وتتهم هافانا بتعزيز تعاونها الأمني والاستخباراتي مع كل من والصين، معتبرة أن تمثل منصة متقدمة لأنشطة تجسس تستهدف الولايات المتحدة.