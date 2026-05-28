تقرير يكشف عمليات بحرية سرية لتهريب النفط الإيراني

كشفت صحيفة " " عن عمليات بحرية سرية تُستخدم لتهريب الخاضع للعقوبات الأميركية إلى ، عبر ناقلات عملاقة ترسو في منطقة بحرية نائية تبعد نحو 45 ميلاً عن السواحل الماليزية.

وححسب التقرير، تعتمد هذه الناقلات على وسائل تمويه متقنة لإخفاء هويتها، تشمل تغطية أسماء السفن بالخيام والأغطية، وطمس أرقام التعريف بطبقات كثيفة من الطلاء الأسود، في محاولة لتفادي التعقب والمراقبة الدولية.

وتجري هناك ما تعرف بعمليات النقل من سفينة إلى سفينة (Ship-to-Ship Transfers)، حيث يُضخ النفط الإيراني عبر خراطيم ضخمة إلى ناقلات أخرى، بما يسمح بإخفاء مصدر الشحنة قبل وصولها إلى المصافي التي تُعد من أبرز المشترين للنفط الإيراني.

وترى الصحيفة أن هذه الشبكات تمثل إحدى أهم أدوات لمواجهة الأميركية المستمرة، إذ تمكنت من الحفاظ على تدفق صادراتها النفطية وتوفير مئات الملايين من الدولارات من العملات الأجنبية رغم الضغوط الاقتصادية والسياسية المتصاعدة.

وأفادت " جورنال" بأن هذه العمليات حصلت بشكل مباشر في خلال جولة بحرية في الثامن من أيار الجاري، حيث رُصدت الناقلة كاتالينا 7 الخاضعة لعقوبات أميركية بسبب نقل النفط الإيراني وهي تنفذ عملية نقل سرية في عرض البحر. وأظهرت المشاهد خرطوماً ضخماً يمتد بين ناقلتين لنقل آلاف الأطنان من النفط، بينما كانت السفينة الأخرى تخفي اسمها بالكامل تحت طبقة سوداء من الطلاء.

Despite U.S. sanctions, #Iran's regime has managed to sell billions of dollars in crude to China using a clandestine network of aging tankers. WSJ reporters paid a visit, with an assist from @UANI.https://t.co/BAozAsFTkB — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) May 28, 2026 Advertisement

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه التمسك بالعقوبات النفطية المفروضة على طهران، رافضة حتى الآن إدراج رفعها ضمن أي تفاهمات أو مفاوضات مستقبلية.