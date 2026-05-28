تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

تقرير يكشف عمليات بحرية سرية لتهريب النفط الإيراني

Lebanon 24
28-05-2026 | 00:58
A-
A+
تقرير يكشف عمليات بحرية سرية لتهريب النفط الإيراني
تقرير يكشف عمليات بحرية سرية لتهريب النفط الإيراني photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن عمليات بحرية سرية تُستخدم لتهريب النفط الإيراني الخاضع للعقوبات الأميركية إلى الصين، عبر ناقلات عملاقة ترسو في منطقة بحرية نائية تبعد نحو 45 ميلاً عن السواحل الماليزية.

وححسب التقرير، تعتمد هذه الناقلات على وسائل تمويه متقنة لإخفاء هويتها، تشمل تغطية أسماء السفن بالخيام والأغطية، وطمس أرقام التعريف بطبقات كثيفة من الطلاء الأسود، في محاولة لتفادي التعقب والمراقبة الدولية.

وتجري هناك ما تعرف بعمليات النقل من سفينة إلى سفينة (Ship-to-Ship Transfers)، حيث يُضخ النفط الإيراني عبر خراطيم ضخمة إلى ناقلات أخرى، بما يسمح بإخفاء مصدر الشحنة قبل وصولها إلى المصافي الصينية التي تُعد من أبرز المشترين للنفط الإيراني.

وترى الصحيفة أن هذه الشبكات تمثل إحدى أهم أدوات طهران لمواجهة العقوبات الأميركية المستمرة، إذ تمكنت إيران من الحفاظ على تدفق صادراتها النفطية وتوفير مئات الملايين من الدولارات من العملات الأجنبية رغم الضغوط الاقتصادية والسياسية المتصاعدة.

وأفادت "وول ستريت جورنال" بأن هذه العمليات حصلت بشكل مباشر في خلال جولة بحرية في الثامن من أيار الجاري، حيث رُصدت الناقلة كاتالينا 7 الخاضعة لعقوبات أميركية بسبب نقل النفط الإيراني وهي تنفذ عملية نقل سرية في عرض البحر. وأظهرت المشاهد خرطوماً ضخماً يمتد بين ناقلتين لنقل آلاف الأطنان من النفط، بينما كانت السفينة الأخرى تخفي اسمها بالكامل تحت طبقة سوداء من الطلاء.

Advertisement

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه واشنطن التمسك بالعقوبات النفطية المفروضة على طهران، رافضة حتى الآن إدراج رفعها ضمن أي تفاهمات أو مفاوضات مستقبلية.

مواضيع ذات صلة
خطة سرية للاستيلاء على اليورانيوم من قلب إيران.. تقرير اسرائيلي يكشف التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 11:00:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"National Interest" يكشف: هكذا يحافظ النظام الإيراني على سيطرته
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 11:00:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير أميركي يكشف: الحرس الثوري الإيراني يسيطر على الدولة
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 11:00:56 Lebanon 24 Lebanon 24
استخبارات الحرس الثوري الإيراني: المعتقلون كانوا يعملون في التجسس وتهريب السلع والتخطيط لتنفيذ عمليات تخريبية
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 11:00:56 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

وول ستريت جورنال

وول ستريت

العقوبات

الصينية

واشنطن

طهران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:55 | 2026-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:01 | 2026-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:50 | 2026-05-28
Lebanon24
03:39 | 2026-05-28
Lebanon24
03:22 | 2026-05-28
Lebanon24
03:12 | 2026-05-28
Lebanon24
03:08 | 2026-05-28
Lebanon24
03:00 | 2026-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24