تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ترامب غير مهتم بانتخابات التجديد النصفي

Lebanon 24
28-05-2026 | 01:08
A-
A+
ترامب غير مهتم بانتخابات التجديد النصفي
ترامب غير مهتم بانتخابات التجديد النصفي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

قلّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أهمية تأثير حرب إيران على انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في تشرين الثاني المقبل.

وفي آخر تصريحاته، قال ترامب إنه غير قلق بشأن التداعيات السياسية لطول أمد الصراع مع إيران، مضيفا ⁠أن قادتهم مخطئون في تقديرهم إذا كانوا يعتقدون أن انتخابات التجديد النصفي ستجبره على إبرام اتفاق.

وذكر في اجتماع لمجلس الوزراء بالبيت الأبيض، في إشارة إلى القيادة الإيرانية: "ظنوا أنهم سيصبرون أكثر مني، وقالوا سنصبر أكثر منه. لديه انتخابات التجديد النصفي. أنا لا أهتم بانتخابات ‌التجديد النصفي".

وقد يزيد تجاهله لضغوط انتخابات التجديد ‌النصفي من مخاوف الحلفاء الجمهوريين، ‌الذين يشعرون بالقلق بالفعل إزاء تصريحات سابقة قللت من شأن الأثر الاقتصادي للحرب على الأميركيين.

كان ترامب قد قال في البداية إن الحرب ستستمر من 4 إلى 6 أسابيع، وهي الآن تدخل شهرها الرابع.

وفي بعض ‌الأحيان، أشار إلى أن الصراع قد ينتهي ‌في غضون أيام، ⁠ليقول لاحقا إنه ربما يستمر لبعض الوقت.

وتشير التقديرات، ىإلى أنه ومع تزايد قلق الناخبين حيال ارتفاع الأسعار، ولاسيما الوقود، يزيد الضغط السياسي على الحزب الجمهوري المنتمي إليه ترامب، الذي من المرجح أن ⁠يواجه صعوبة في ‌الحفاظ على سيطرته على مجلس النواب وربما مجلس الشيوخ.

وتفاقم هذا القلق ⁠بقرار ترامب تأييد كين باكستون، المرشح في الانتخابات التمهيدية الذي يواجه ⁠فضيحة، بدلا من السيناتور الجمهوري الحالي جون كورنين من تكساس.

ويواجه باكستون تهمة الاحتيال الجنائي، وتمضي زوجته في إجراءات الطلاق منه لأسباب دينية، ⁠ومع ذلك فاز بسهولة على كورنين في الانتخابات التمهيدية للحزب يوم الثلاثاء بعد تأييد الرئيس له.

ويرى الديمقراطيون الآن أن مقعد مجلس الشيوخ في هذه الولاية المؤيدة للجمهوريين يمكن التنافس عليه في تشرين الثاني.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، أشار ترامب أيضا إلى بعض مشاريعه الإنشائية في واشنطن، ويرى بعض المشرعين الجمهوريين أن هذه المشاريع تعد إلهاء عن القضايا الاقتصادية ‌الأكثر إلحاحا.

وأظهرت مراجعة أجرتها "رويترز" لتصريحاته العامة منذ كانون الأول، أن الرئيس الأميركي يذكر بشكل متزايد قاعة الرقص بالبيت الأبيض وتجديدات بركة لينكولن العاكسة وخطط لبناء قوس عملاق.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
وول ستريت جورنال عن مصادر: مستشارو ترامب يرغبون في إنهاء الحرب سعيا لخفض الأسعار قبل انتخابات التجديد النصفي
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 11:01:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بجولة انتخابية ماراثونية عبر 3 ولايات.. فانس يطلق سباق التجديد النصفي مبكرا
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 11:01:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: مضيق هرمز مفتوح بالكامل والحصار على إيران سيبقى قائماً حتى تتم الصفقة والشهر المقبل سأفوز بالتجديد النصفي
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 11:01:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب عن نتيجة المفاوضات مع إيران: "لست مهتماً ونحنُ انتصرنا"
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 11:01:03 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

مجلس الوزراء

البيت الأبيض

الأميركيين

إيران على

الإيرانية

الإيراني

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:55 | 2026-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:01 | 2026-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:50 | 2026-05-28
Lebanon24
03:39 | 2026-05-28
Lebanon24
03:22 | 2026-05-28
Lebanon24
03:12 | 2026-05-28
Lebanon24
03:08 | 2026-05-28
Lebanon24
03:00 | 2026-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24