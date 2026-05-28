Najib Mikati
إيران تتمسك بخطوطها الحمراء.. التخصيب وهرمز خارج التنازل

Lebanon 24
28-05-2026 | 07:59
إيران تتمسك بخطوطها الحمراء.. التخصيب وهرمز خارج التنازل
أكد إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن طهران لن تتراجع عن "خطوطها الحمراء" رغم الضغوط المتزايدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال عزيزي، مساء الأربعاء، إن حقوق تخصيب اليورانيوم والسيادة على مضيق هرمز تمثل مبادئ غير قابلة للتفاوض بالنسبة إلى إيران.

وحدد عزيزي أربعة خطوط حمراء تتمثل في حق تخصيب اليورانيوم، والاحتفاظ بمخزونات اليورانيوم المخصب، وسيادة إيران على مضيق هرمز، والرفع الكامل للعقوبات الدولية.

وفي منشور على منصة "إكس"، اعتبر أن خطاب ترامب لن يدفع طهران إلى التراجع، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي يتنقل بين التهديد والدعوة إلى التفاوض بحثاً عن مخرج من المأزق.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر الإقليمي منذ الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في شباط، وما تبعها من رد إيراني استهدف إسرائيل وحلفاء واشنطن في الخليج، بالتزامن مع إغلاق مضيق هرمز.

وكان وقف إطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ في 8 نيسان بوساطة باكستانية، قبل أن يمدده ترامب لاحقاً إلى أجل غير مسمى لوقف تبادل الضربات.

رويترز عن مسؤول في إدارة ترامب: خطوطنا الحمراء تشمل إنهاء تخصيب اليورانيوم وتفكيك منشآت التخصيب
وكالة فارس: النووي ومضيق هرمز أهم الخطوط الحمراء الإيرانية في التفاوض
يسرائيل هيوم: إسرائيل تتمسك بخطوط حمراء في أي اتفاق نووي مع إيران وهناك قلق أن توقع الولايات المتحدة اتفاقاً نووياً هزيلاً مع طهران
"رويترز" عن مسؤول أميركي: ترامب لن يتنازل عن خطوطه الحمراء في المفاوضات مع إيران
