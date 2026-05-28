إيران تتمسك بخطوطها الحمراء.. التخصيب وهرمز خارج التنازل

أكد إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في ، أن لن تتراجع عن "خطوطها الحمراء" رغم الضغوط المتزايدة من الرئيس الأميركي .

وقال عزيزي، مساء الأربعاء، إن حقوق تخصيب اليورانيوم والسيادة على مضيق هرمز تمثل مبادئ غير قابلة للتفاوض بالنسبة إلى .

وحدد عزيزي أربعة خطوط حمراء تتمثل في حق تخصيب اليورانيوم، والاحتفاظ بمخزونات اليورانيوم المخصب، وسيادة مضيق هرمز، والرفع الكامل للعقوبات الدولية.

وفي منشور على منصة "إكس"، اعتبر أن خطاب لن يدفع طهران إلى التراجع، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي يتنقل بين التهديد والدعوة إلى التفاوض بحثاً عن مخرج من المأزق.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر الإقليمي منذ الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في شباط، وما تبعها من رد إيراني استهدف وحلفاء في ، بالتزامن مع إغلاق مضيق هرمز.

وكان وقف إطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ في 8 نيسان بوساطة باكستانية، قبل أن يمدده ترامب لاحقاً إلى أجل غير مسمى لوقف تبادل الضربات.