"أنت مجنون؟"... نائب إسرائيلي يكشف كيف تتدخل سارة نتنياهو بقرارات زوجها المهمة

Advertisement

كشف عضو عن حزب "يهدوت هاتوراه"، إسحاق غولدكنوف، مدى نفوذ سارة ، وتأثيرها على قرارات زوجها، رئيس الوزراء .ووفقًا للقناة السابعة، قال غولدكنوف إنه طلب من نتنياهو تعيينه في منصب ، بناء على توصية من الحاخام ماغور، مؤكدا أن رئيس الوزراء تجاوب مع طلبه، إلا أن سارة "انقلبت عليه".وأوضح النائب: "عندما ذهبت إلى رئيس الوزراء نتنياهو بهذا الطلب، قفزت زوجته سارة التي كانت تجلس إلى جواره، وقالت: "هل ستمنحهم نائبًا؟ هل أنت مجنون؟".وأشار غولدكنوف إلى أن "الحاخام اقترح منصب بديلًا".وأضاف: "في النهاية، قال نتنياهو إنه سيمنحني منصبًا وزاريًا مزدوجًا، وهو وزير في ، حتى أتمكن من مناقشة قانون التجنيد الإجباري بحرية".ووفقا للقناة الإسرائيلية، تشير العديد من الشواهد إلى ضلوع سارة نتنياهو بشكل مباشر في قرارات المستوى السياسي الإسرائيلي؛ إذ قادت خلال الآونة الأخيرة حملة نسائية لتشويه سمعة المنافس الأقوى لزوجها، رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت.