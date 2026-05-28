مطلع الأسبوع المُقبل... القمر سيكون في "أصغر حجمه"!

من المنتظر أن تحدث ظاهرة "القمر الأزرق الصغير" النادرة، أو الـ"ميكرومون"، مطلع الأسبوع، وفيها يكون القمر المكتمل في أبعد نقطة ويبدو أصغر حجما خلال العام.



وكل عامين إلى 3 أعوام يحدث "القمر الأزرق" عندما يظهر قمر ثان مكتمل خلال نفس الشهر.



وشهد الأول من أيار أول قمر مكتمل للشهر الحالي. ونظرا لأن مدار القمر ليس دائريا بشكل مثالي، فأن القمر المكتمل المقبل سوف يكون بعيدا عن الأرض أكثر من المعتاد ليكون على مسافة 406135 كيلومترا، مما يجعله يبدو أصغر قليلا وأقل سطوعا.

وظاهرة القمر الأزرق الصغير عكس "القمر العملاق" عندما يكون القمر المكتمل أقرب لنا من المعتاد.



وقال من مشروع التليسكوب الافتراضي، والذي سوف يقدم بثا حيا من ، إن القمر الصغير الذي سوف يحل سوف يكون أصغر بواقع 6 % وأقل سطوعا بواقع 10 من متوسط القمر المكتمل. (سكاي نيوز عربية)