بانتظار موافقة ترامب عليه.. التوصل إلى اتفاق بين أميركا وإيران

أعلن موقع "أكسيوس" أن أميركا وإيران توصلتا إلى اتفاق لكنه يحتاج لموافقة الرئيس الأميركي النهائية.

Advertisement

وأضاف الموقع أن "تم التوصل لشروط الصفقة بين وأميركا يوم الثلاثاء، لكن لم توافق قيادات البلدين بعد".

ونقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله: " أبلغ الوسطاء أنه يريد بضعة أيام للتفكير في تفاصيل الاتفاق".

وأضاف: "الاتفاق سيستمر 60 يوما ويلزم إيران بوقف تهديد وبإزالة كل الألغام منه خلال ".

وبحسب المسؤول الأميركي، "الاتفاق يتضمن التزاما إيرانيا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي"، مشيراً إلى أنه "سيتم رفع الحصار البحري عن إيران خلال مدة تنفيذ الاتفاق".