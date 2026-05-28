قد تندلع "فجأة"... إسرائيل تستعدّ لبدء الحرب

وأضافت هيئة البثّ أنّ القيادة تفترض أن حرباً ثالثة ضد ستندلع فجأة، ودون سابق إنذار للإسرائيليين أو السلطات المحلية أو المستشفيات، بهدف مباغتة الإيرانيين. ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ هيئة البثّ الإسرائيليّة كشفت أنّ قيادة الداخلية تستعدّ لاحتمال نشوب حرب أخرى مع ، وأشارت إلى أن تتحضّر لها "بدءا من صباح ".وأضافت هيئة البثّ أنّ القيادة تفترض أن حرباً ثالثة ضد ستندلع فجأة، ودون سابق إنذار للإسرائيليين أو السلطات المحلية أو المستشفيات، بهدف مباغتة الإيرانيين.

ونقلت عن ضابط كبير في قيادة الجبهة الداخلية قوله: "علينا أن نكون على أهبة الاستعداد التام في غضون فترة وجيزة".



وأوضحت الهيئة أن أول ضربات ضد إيران كانت في حزيران عام 2025 واستمرت لعدة أسابيع، بينما الحرب الثانية انطلقت في 28 شباط الماضي.



وقالت إن قيادة الجبهة الداخلية تتوقع أن يحاول الإيرانيون، في الحرب المستقبلية الثالثة، إطلاق صواريخ باتجاه الجبهة الداخلية الإسرائيلية في وقت أقصر، مما كانت تفعل في الحربين السابقتين، لذا، ستتحول الجبهة الداخلية بأكملها إلى حالة تأهب قصوى في المراحل الأولى من الحملة: سيتم إغلاق كافة الأماكن المدنية، ومطار بن غوريون، والمؤسسات التعليمية.



ونقلت عن الضابط في قيادة الجبهة الداخلية قوله: "نحن نستعد لاحتمال عودة الحرب مع إيران صباح الغد، ونحن على أهبة الاستعداد لذلك. في حين أن النسبة الحالية تشير إلى أن 67% فقط من الشعب يتمتعون بالحماية.



وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يعمل أيضا على تطوير راداراته على الحدود لرصد الطائرات المسيّرة المتفجرة. وترجّح قيادة الجبهة الداخلية أن " " أنشأ شبكة الطائرات المسيّرة المزودة بالألياف الضوئية كدرس مستفاد من عملية "السهام الشمالية". (ارم نيوز)