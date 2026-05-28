تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

قد تندلع "فجأة"... إسرائيل تستعدّ لبدء الحرب

Lebanon 24
28-05-2026 | 11:20
A-
A+
قد تندلع فجأة... إسرائيل تستعدّ لبدء الحرب
قد تندلع فجأة... إسرائيل تستعدّ لبدء الحرب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ هيئة البثّ الإسرائيليّة كشفت أنّ قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية تستعدّ لاحتمال نشوب حرب أخرى مع إيران، وأشارت إلى أن إسرائيل تتحضّر لها "بدءا من صباح الغد".
Advertisement

وأضافت هيئة البثّ أنّ القيادة تفترض أن حرباً ثالثة ضد طهران ستندلع فجأة، ودون سابق إنذار للإسرائيليين أو السلطات المحلية أو المستشفيات، بهدف مباغتة الإيرانيين.
 
ونقلت عن ضابط كبير في قيادة الجبهة الداخلية قوله: "علينا أن نكون على أهبة الاستعداد التام في غضون فترة وجيزة".

وأوضحت الهيئة أن أول ضربات ضد إيران كانت في حزيران عام 2025 واستمرت لعدة أسابيع، بينما الحرب الثانية انطلقت في 28 شباط الماضي.

وقالت إن قيادة الجبهة الداخلية تتوقع أن يحاول الإيرانيون، في الحرب المستقبلية الثالثة، إطلاق صواريخ باتجاه الجبهة الداخلية الإسرائيلية في وقت أقصر، مما كانت تفعل في الحربين السابقتين، لذا، ستتحول الجبهة الداخلية بأكملها إلى حالة تأهب قصوى في المراحل الأولى من الحملة: سيتم إغلاق كافة الأماكن المدنية، ومطار بن غوريون، والمؤسسات التعليمية.

ونقلت عن الضابط في قيادة الجبهة الداخلية قوله: "نحن نستعد لاحتمال عودة الحرب مع إيران صباح الغد، ونحن على أهبة الاستعداد لذلك. في حين أن النسبة الحالية تشير إلى أن 67% فقط من الشعب الإسرائيلي يتمتعون بالحماية.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يعمل أيضا على تطوير راداراته على الحدود اللبنانية لرصد الطائرات المسيّرة المتفجرة. وترجّح قيادة الجبهة الداخلية أن "حزب الله" أنشأ شبكة الطائرات المسيّرة المزودة بالألياف الضوئية كدرس مستفاد من عملية "السهام الشمالية". (ارم نيوز)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
اسرائيل تستعد للعودة إلى الحرب على إيران
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 23:15:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد فشل المفاوضات... هكذا تستعدّ إسرائيل لعودة الحرب
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 23:15:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول يكشف: إسرائيل تستعد للحرب الطويلة!
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 23:15:10 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تستعدّ إسرائيل للحروب المُقبلة؟
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 23:15:10 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

المستقبل

حزب الله

الإيراني

إسرائيل

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:43 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:01 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:29 | 2026-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:06 | 2026-05-28
Lebanon24
16:00 | 2026-05-28
Lebanon24
16:00 | 2026-05-28
Lebanon24
16:00 | 2026-05-28
Lebanon24
15:30 | 2026-05-28
Lebanon24
15:28 | 2026-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24