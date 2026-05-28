يعود للقرن السابع عشر.. مجلس النواب الفرنسي يتبنى مشروع قانون لإلغاء قانون العبودية

صوت ، اليوم الخميس، لصالح مشروع قانون لإلغاء قانون يعود للقرن السابع عشر، كان يحكم "المستعبدين" في المستعمرات التابعة لفرنسا، في خطوة رمزية وطال انتظارها.وصوتت في مظهر نادر للإجماع بواقع 254 صوتا مقابل صفر لصالح مسودة القانون التي تلغي "الكود الأسود" وهو مرسوم وقعه لويس عام 1685.وكانت قد ألغت العبودية عام 1848، ولكن لم يتم إلغاء "الكود الأسود" رسميا.