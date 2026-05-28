لإمداد بلاده بمزيد من صواريخ باتريوت.. زيلينسكي يضغط على أميركا

Advertisement

قال الرئيس الأوكراني ، اليوم الخميس، إنه "دؤوب للغاية" في الضغط على لإمداد بلاده بمزيد من صواريخ باتريوت للدفاع الجوي التي يمكنها التصدي لهجمات الصواريخ الباليستية الروسية المدمرة.وذكر أنه لم يتلق رداً بعد على خطاب أرسله في وقت سابق من الأسبوع الجاري إلى الرئيس الأميركي والكونغرس يطلب فيه المزيد من الذخيرة الأميركية الصنع. وحذر من أن الشحنات المرسلة إلى أقل من المطلوب بكثير حيث تحول حرب مسار المخزونات الأميركية وتستنزفها.وقال زيلينسكي للصحافيين أثناء زيارة للسويد: "أعتقد أن (الولايات المتحدة) يتعين أن تتصرف بشكل أسرع. إننا مثابرون للغاية".