جيل بايدن تُفجّر مفاجأة عن زوجها جو: اعتقدت أنّه يُصاب بجلطة خلال مناظرته مع ترامب

Advertisement

كشفت السيّدة الأميركية الأولى السابقة ، أنها اعتقدت أن زوجها ، كان يتعرض لجلطة دماغية خلال مناظرته الشهيرة مع الرئيس الأميركي في انتخابات العام 2024.وقالت جيل في مقابلة مع برنامج " صنداي مورنينغ": "لم أشعر بالصدمة، بل بالخوف. لم أرَ جو بهذه الحالة من قبل، ولا حتى بعدها".وأضافت جيل: "وأنا أشاهده، قلت لنفسي: يا إلهي، إنه يُصاب بجلطة دماغية. الأمر أخافني حتى الموت". (ارم نيوز)