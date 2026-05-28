وكالة "تسنيم: التقارير الصادرة عن مصادر غربيّة غير صحيحة

كشف مصدر قريب من فريق التفاوض الإيرانيّ، أنّ "نص مذكرة التفاهم المحتملة لم يُحسم أو يُؤكد بعد".

وأضاف المصدر لوكالة "تسنيم" ، أنّ "التقارير الصادرة عن مصادر غربيّة التي تفيد عن إتمام بين وأميركا غير صحيحة".

وتابع: "لم تبلغ إيران الوسيط باكتمال صياغة النص، وبمجرّد الإنتهاء منه، ستُعلن إيران الأمر للوسيط الباكستاني وللجمهور".