رئيس الوزراء الكندي: بلادنا القوية ستساعد في جعل أميركا عظيمة مرة أخرى

Advertisement

دعا رئيس الوزراء الكندي، ، في كلمة ألقاها في ، الخميس، إلى إقامة "شراكة جديدة" مع من أجل المساعدة "في إعادة أميركا عظيمة مجدداً".وقال إنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم "انقساماً" مع قيام الولايات المتحدة بتحويل علاقاتها التجارية، فإن العمل عن كثب مع في قطاعات محددة، منها الألمنيوم والسيارات والمعادن الحيوية، سيدعم كلا البلدين.ووسط حرب تجارية مستمرة مع الولايات المتحدة، تعهد كارني بمضاعفة الصادرات الكندية إلى أسواق أخرى في العقد المقبل، ووقع أكثر من 20 اتفاقية اقتصادية وأمنية في العام الماضي.وبعد تهديدات بضم كندا كالولاية الـ51، وصف كارني علاقات كندا بالولايات المتحدة بأنها "نقاط ضعف يجب تصحيحها"، وقال إن الولايات المتحدة غيّرت نهجها التجاري بشكل جذري ورفعت الرسوم الجمركية إلى مستويات لم تشهدها منذ الكساد الكبير.