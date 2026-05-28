Najib Mikati
عربي-دولي

كايا كالاس: روسيا لن تختار ممثلي أوروبا في المحادثات المحتملة

Lebanon 24
28-05-2026 | 14:33
كايا كالاس: روسيا لن تختار ممثلي أوروبا في المحادثات المحتملة
كايا كالاس: روسيا لن تختار ممثلي أوروبا في المحادثات المحتملة
قال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الخميس، إن روسيا لن تختار من يمثل أوروبا في أي محادثات محتملة مع موسكو بشأن أوكرانيا، وذلك في الوقت الذي حذرت فيه مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس من أن موسكو لم تبدِ أي اهتمام حقيقي بالسلام، بحسب رأيها.
واجتمع الوزراء بشكل غير رسمي في قبرص لمناقشة الاستراتيجية تجاه روسيا في الوقت الذي تضغط فيه كييف من أجل مزيد من المشاركة الأوروبية للمساعدة في إنهاء الحرب، مع تركيز الولايات المتحدة على الصراع مع إيران.

وكانت وكالة الإعلام الروسية قد نقلت، الأربعاء، عن الكرملين قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على التفاوض مع أوروبا، في حين حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أوروبا في الأسابيع القليلة الماضية على المشاركة في العملية.
وفي حديثها للصحافيين، قالت كالاس إن الوزراء اتفقوا على أن "روسيا لا تزال لا تظهر اهتماماً حقيقياً بالسلام"، وأن وقف إطلاق النار غير المشروط هو شرط أساسي للمفاوضات.

وقالت كالاس بعد الاجتماع: "لن تكون أوروبا أبداً وسيطاً محايداً بين روسيا وأوكرانيا لأننا نقف إلى جانب أوكرانيا وندافع عن مصالحنا الأمنية الأساسية"، مضيفةً أن على أوروبا المساعدة في المفاوضات.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اقترح بوتين أن يمثل أوروبا المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر الذي وصف الزعيم الروسي بأنه صديق شخصي له.

ورفضت حكومات أوروبية هذا الاقتراح، وأعادت كالاس تأكيد ذلك، الخميس. وقالت قبل الاجتماع: "أرى أن هذا فخ تريد روسيا أن نقع فيه بأن نناقش من سيتحدث معهم، وهم بالفعل يختارون من هو المناسب ومن هو غير المناسب". وأضافت: "دعونا لا نقع في هذا الفخ. المفاوضات هي دائماً جهد جماعي".
