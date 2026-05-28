|
22
بيروت
21
طرابلس
20
صور
21
جبيل
20
صيدا
21
جونية
18
النبطية
14
زحلة
13
بعلبك
14
بشري
15
بيت الدين
19
كفردبيان
عربي-دولي
كايا كالاس: روسيا لن تختار ممثلي أوروبا في المحادثات المحتملة
Lebanon 24
28-05-2026
|
14:33
قال وزراء خارجية
الاتحاد الأوروبي
، الخميس، إن
روسيا
لن تختار من يمثل
أوروبا
في أي محادثات محتملة مع
موسكو
بشأن
أوكرانيا
، وذلك في الوقت الذي حذرت فيه مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس من أن موسكو لم تبدِ أي اهتمام حقيقي بالسلام، بحسب رأيها.
واجتمع الوزراء بشكل غير رسمي في قبرص لمناقشة الاستراتيجية تجاه روسيا في الوقت الذي تضغط فيه كييف من أجل مزيد من المشاركة الأوروبية للمساعدة في إنهاء الحرب، مع تركيز
الولايات المتحدة
على الصراع مع
إيران
.
وكانت وكالة الإعلام الروسية قد نقلت، الأربعاء، عن الكرملين قوله إن
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
منفتح على التفاوض مع أوروبا، في حين حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أوروبا في الأسابيع القليلة الماضية على المشاركة في العملية.
وفي حديثها للصحافيين، قالت كالاس إن الوزراء اتفقوا على أن "روسيا لا تزال لا تظهر اهتماماً حقيقياً بالسلام"، وأن وقف إطلاق النار غير المشروط هو شرط أساسي للمفاوضات.
وقالت كالاس بعد الاجتماع: "لن تكون أوروبا أبداً وسيطاً محايداً بين روسيا وأوكرانيا لأننا نقف إلى جانب أوكرانيا وندافع عن مصالحنا الأمنية الأساسية"، مضيفةً أن على أوروبا المساعدة في المفاوضات.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اقترح بوتين أن يمثل أوروبا المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر الذي وصف الزعيم الروسي بأنه صديق شخصي له.
ورفضت حكومات أوروبية هذا الاقتراح، وأعادت كالاس تأكيد ذلك، الخميس. وقالت قبل الاجتماع: "أرى أن هذا فخ تريد روسيا أن نقع فيه بأن نناقش من سيتحدث معهم، وهم بالفعل يختارون من هو المناسب ومن هو غير المناسب". وأضافت: "دعونا لا نقع في هذا الفخ. المفاوضات هي دائماً جهد جماعي".
لهذه الاسباب سيغيب فانس عن المحادثات المحتملة في إسلام آباد
مسؤولون باكستانيون: تشديد الإجراءات الأمنية في إسلام آباد استعداداً لمحادثات محتملة بين واشنطن وطهران
وكالة تسنيم: الوفد الإيراني سيلتقي شهباز شريف بعد قليل ومن المحتمل عقد المحادثات بعد ظهر اليوم
ممثل منظمة الصحة العالمية في الكونغو: هيئة تقنية ستجتمع اليوم لتقديم توصيات بشأن اللقاحات المحتملة التي ينبغي إعطاؤها الأولوية لمواجهة إيبولا
وسط كينيا... حريق غامض يقتل 16 فتاة
ما سرّ تحليق طائرات أميركية في أجواء أرض الصومال؟
رغم صداقتهما... كيف بدأ الخلاف بين الأميرة ديانا ودوقة يورك السابقة؟
في العراق... زيارة إلى مقبرة تتحوّل إلى جريمة قتل
وزير الخزانة الأميركي: تلقينا تأكيدات من عمان بعدم فرض رسوم في هرمز
إثر أزمة قلبية مفاجئة... وفاة رئيس جمهورية سابق عن عمر 80 عاماً
لأول مرة منذ وقف إطلاق النار... الجيش الإسرائيلي ينفّذ عملية اغتيال في الضاحية وهذه هوية المستهدف (صور وفيديو)
بعد طول انتظار رحلات سياحية قريبا من مرفأ جونية.. وهذه هي الوجهات وأسعار التذاكر
مفاوضات طهران وواشنطن.. مسودة أولية تتضمن ترتيبات للملاحة والسفن
جنوب الزهراني تحت الإنذار.. هل يدخل لبنان مرحلة النزوح السياسي؟
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
