النرويج تنضم إلى مظلة الردع النووي الفرنسية

وأوضح ماكرون أن النرويج وافقت على الانضمام إلى ما تسميه فرنسا "الردع المتقدم". قال ، الأربعاء، إن النرويج وافقت على الانضمام إلى خطط لتوسيع مظلتها النووية لتشمل حلفاء أوروبيين، وذلك عقب محادثات مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره في .وأوضح ماكرون أن النرويج وافقت على الانضمام إلى ما تسميه فرنسا "الردع المتقدم".

وأضاف أن النرويج شريك جغرافي واستراتيجي مهم، وأن فرنسا عملت معها بالفعل عن قرب لحماية أراضي الناتو من "التهديدات الخارجية".



وقال ماكرون إن الإسكندنافي سيقدم "قيمة مضافة كبيرة" لهذه المبادرة.



واتفق البلدان أيضا على ميثاق دفاعي يتضمن بندا للمساعدة المتبادلة في حال وقوع هجوم.