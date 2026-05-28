|
عربي-دولي
رئيس الوزراء البريطاني: لا أتفق على أن خياراتنا السياسية لم تكن صائبة بالنظر إلى ما ورثناه
Lebanon 24
28-05-2026
|
15:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
دافع رئيس الوزراء
البريطاني
، كير ستارمر، الخميس، عن حكومته ضد انتقادات رئيس الوزراء الأسبق والأطول خدمةً في حزب العمال
توني
بلير، قائلاً إن
مجلس الوزراء
تبنى السياسات الصائبة لبدء تحقيق الاستقرار في
بريطانيا
بعد فترة من التقلبات.
وفي مقال يزيد عن خمسة آلاف كلمة، انتقد بلير، الذي قاد حزب العمال إلى الفوز في ثلاث انتخابات بريطانية بين عامي 1997 و2007، ستارمر واثنين من منافسيه المحتملين خلال الأسبوع الجاري، ودعا الحزب الحاكم إلى التركيز على اتخاذ قرارات سياسية أفضل بدلاً من الانشغال بالشخصيات أو ردود الفعل المتسرعة على تراجع شعبيته.
وقال ستارمر، الذي يشهد أحد أسوأ نسب التأييد من الناخبين بين جميع
القادة
، إنه يرحب بالنقاش حول "السياسات والأفكار"، لكنه يختلف مع تقييم بلير لسجل الحكومة بعد مرور نحو عامين على توليها السلطة.
وأضاف للصحافيين: "لا أتفق على أن الخيارات السياسية لهذه الحكومة لم تكن الخيارات الصائبة، بالنظر إلى ما ورثناه".
وذكر أن تحسين العلاقات مع
الاتحاد الأوروبي
وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتقليص أوقات الانتظار للحصول على خدمات الصحة العامة في البلاد من بين إنجازات حكومته، مؤكداً على رسالته المتكررة بأنه لا يخطط للتنحي على الرغم من دعوات عدد من أعضاء الحزب.
رئيس الوزراء البريطاني: يجب التركيز على ما يحصل في الضفة الغربية لأنه مصدر قلق بشكل كبير
رئيس الوزراء البريطاني: ما كان لهجمات إسرائيل على لبنان أن تحدث ويجب أن تتوقف
وزير الخارجية الأميركي: مبيعات الأسلحة إلى تايوان لم تكن محورا رئيسيا في المحادثات مع الصين
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: الحرب في إيران ليست حربنا وبريطانيا لن تنجر لها
إتّصال بين الشيخ تميم والرئيس ترامب بحث جهود خفض التصعيد في المنطقة
الأمم المتحدة تُندّد بـ"التصعيد الخطير" في حرب أوكرانيا
هل ستنتهي الحرب في لبنان؟... إليكم ما كشفته صحيفة أميركيّة
شرط أميركي "صارم": على إيران التخلّي عن البرنامج النوويّ
مساء اليوم... تبادل إطلاق نار في مضيق هرمز
إثر أزمة قلبية مفاجئة... وفاة رئيس جمهورية سابق عن عمر 80 عاماً
لأول مرة منذ وقف إطلاق النار... الجيش الإسرائيلي ينفّذ عملية اغتيال في الضاحية وهذه هوية المستهدف (صور وفيديو)
بعد طول انتظار رحلات سياحية قريبا من مرفأ جونية.. وهذه هي الوجهات وأسعار التذاكر
جنوب الزهراني تحت الإنذار.. هل يدخل لبنان مرحلة النزوح السياسي؟
تقرير بريطاني يُحذّر: استعمار إسرائيل لجنوب لبنان بدأ
