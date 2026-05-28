رئيس الوزراء البريطاني: لا أتفق على أن خياراتنا السياسية لم تكن صائبة بالنظر إلى ما ورثناه



Advertisement

وفي مقال يزيد عن خمسة آلاف كلمة، انتقد بلير، الذي قاد حزب العمال إلى الفوز في ثلاث انتخابات بريطانية بين عامي 1997 و2007، ستارمر واثنين من منافسيه المحتملين خلال الأسبوع الجاري، ودعا الحزب الحاكم إلى التركيز على اتخاذ قرارات سياسية أفضل بدلاً من الانشغال بالشخصيات أو ردود الفعل المتسرعة على تراجع شعبيته. دافع رئيس الوزراء ، كير ستارمر، الخميس، عن حكومته ضد انتقادات رئيس الوزراء الأسبق والأطول خدمةً في حزب العمال بلير، قائلاً إن تبنى السياسات الصائبة لبدء تحقيق الاستقرار في بعد فترة من التقلبات.وفي مقال يزيد عن خمسة آلاف كلمة، انتقد بلير، الذي قاد حزب العمال إلى الفوز في ثلاث انتخابات بريطانية بين عامي 1997 و2007، ستارمر واثنين من منافسيه المحتملين خلال الأسبوع الجاري، ودعا الحزب الحاكم إلى التركيز على اتخاذ قرارات سياسية أفضل بدلاً من الانشغال بالشخصيات أو ردود الفعل المتسرعة على تراجع شعبيته.

وقال ستارمر، الذي يشهد أحد أسوأ نسب التأييد من الناخبين بين جميع ، إنه يرحب بالنقاش حول "السياسات والأفكار"، لكنه يختلف مع تقييم بلير لسجل الحكومة بعد مرور نحو عامين على توليها السلطة.



وأضاف للصحافيين: "لا أتفق على أن الخيارات السياسية لهذه الحكومة لم تكن الخيارات الصائبة، بالنظر إلى ما ورثناه".



وذكر أن تحسين العلاقات مع وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتقليص أوقات الانتظار للحصول على خدمات الصحة العامة في البلاد من بين إنجازات حكومته، مؤكداً على رسالته المتكررة بأنه لا يخطط للتنحي على الرغم من دعوات عدد من أعضاء الحزب.