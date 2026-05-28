Najib Mikati
رئيس الوزراء البريطاني: لا أتفق على أن خياراتنا السياسية لم تكن صائبة بالنظر إلى ما ورثناه

28-05-2026 | 15:10
رئيس الوزراء البريطاني: لا أتفق على أن خياراتنا السياسية لم تكن صائبة بالنظر إلى ما ورثناه
دافع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الخميس، عن حكومته ضد انتقادات رئيس الوزراء الأسبق والأطول خدمةً في حزب العمال توني بلير، قائلاً إن مجلس الوزراء تبنى السياسات الصائبة لبدء تحقيق الاستقرار في بريطانيا بعد فترة من التقلبات.
وفي مقال يزيد عن خمسة آلاف كلمة، انتقد بلير، الذي قاد حزب العمال إلى الفوز في ثلاث انتخابات بريطانية بين عامي 1997 و2007، ستارمر واثنين من منافسيه المحتملين خلال الأسبوع الجاري، ودعا الحزب الحاكم إلى التركيز على اتخاذ قرارات سياسية أفضل بدلاً من الانشغال بالشخصيات أو ردود الفعل المتسرعة على تراجع شعبيته.
وقال ستارمر، الذي يشهد أحد أسوأ نسب التأييد من الناخبين بين جميع القادة، إنه يرحب بالنقاش حول "السياسات والأفكار"، لكنه يختلف مع تقييم بلير لسجل الحكومة بعد مرور نحو عامين على توليها السلطة.

وأضاف للصحافيين: "لا أتفق على أن الخيارات السياسية لهذه الحكومة لم تكن الخيارات الصائبة، بالنظر إلى ما ورثناه".

وذكر أن تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتقليص أوقات الانتظار للحصول على خدمات الصحة العامة في البلاد من بين إنجازات حكومته، مؤكداً على رسالته المتكررة بأنه لا يخطط للتنحي على الرغم من دعوات عدد من أعضاء الحزب.
