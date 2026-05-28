عدد من السفن غير المرتبطة بإيران تعبر هرمز

28-05-2026 | 15:11
عدد من السفن غير المرتبطة بإيران تعبر هرمز
لا يزال تدفق السفن عبر مضيق هرمز محدوداً للغاية بسبب الحرب في الشرق الأوسط، لكن نسبة السفن غير المرتبطة بإيران في ازدياد من بين تلك التي تمر، وفق شركة البيانات البحرية لويدز ليست إنتليجنس.
منذ بداية الحرب في 28 شباط، عطلت طهران الملاحة في مضيق هرمز، ما عرقل جزءاً كبيراً من صادرات المحروقات، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي.

لكن "في الأسبوع الماضي رأينا سفناً ترفع علم سنغافورة والإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية وسفينة ترفع علم النرويج" تمر عبر مضيق هرمز، وفق ما أفادت بريدجيت دياكون المحللة في لويدز ليست إنتليجنس.

ويبدو أن عمليات عبور ناقلات النفط العملاقة غير المرتبطة بإيران آخذة في الازدياد. وسجلت شركة التحليلات "كيبلر" 27 عملية عبور منذ بداية النزاع، حدث أكثر من نصفها في أيار.

وغادرت خمس من ناقلات النفط الضخمة هذه الخليج عبر المضيق بين 20 و26 أيار.

وأعلنت ثلاث منها، وهي إيغل فيراكروز التي ترفع علم سنغافورة، وإيغل فيرونا التي ترفع علم الصين، والسفينة يوان غوي يانغ، أن الصين هي وجهتها.

أما السفينة يونيفرسال وينر فاتجهت نحو كوريا الجنوبية التي ترفع علمها، وشقت السفينة نيسوس كيروس التي ترفع علم جزر مارشال طريقها نحو الهند.
الإمارات العربية المتحدة

الشرق الأوسط

الإمارات

الخليج

الهند

النفط

طهران

إيران

