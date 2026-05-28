تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

رغم صداقتهما... كيف بدأ الخلاف بين الأميرة ديانا ودوقة يورك السابقة؟

Lebanon 24
28-05-2026 | 16:00
A-
A+
رغم صداقتهما... كيف بدأ الخلاف بين الأميرة ديانا ودوقة يورك السابقة؟
رغم صداقتهما... كيف بدأ الخلاف بين الأميرة ديانا ودوقة يورك السابقة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تحدّث المؤرخ الملكي والكاتب أندرو لوني، عن الأسباب الحقيقية وراء التصدع المفاجئ في علاقة الصداقة التاريخية التي جمعت الأميرة ديانا ودوقة يورك السابقة سارة فيرغسون.
Advertisement
 
وأوضح لوني أنّ "جذور خلاف ديانا وسارة تعود إلى عام 1996 بالتزامن مع صدور كتاب "قصتي" لدوقة يورك السابقة، إذ أشارت فيه إلى إصابتها بثؤلول جلدي في قدمها نتيجة استعارتها حذاءً خاصاً من ديانا".
 
وأضاف أن "الواقع خلف الكواليس كان مغايراً؛ إذ تملك ديانا رعبًا حقيقيًا من قيام فيرغسون ببيع قصصها وتفاصيل حياتها السرية للصحافة، وهي الفجوة التي لم تلتئم قط رغم ادعاء فيرغسون اللاحق بعودة المياه لمجاريها.

وأشار لوني إلى أن "فيرغسون كانت بمثابة المتنفس الذي تلجأ إليه أميرة ويلز للشكوى من قسوة المعيشة داخل العائلة المالكة البريطانية؛ حيث كانت ديانا تقصدها كل يوم أحد للتذمر المشترك من القيود الخانقة المفروضة عليهما".

وشعرت ديانا بأن حيوية فيرغسون الزائدة وصخبها باتا يهددان سمعتها الشخصية، فبدأت بالانسحاب التدريجي، بل ونفذت "خدعة ذكية وقاسية" ضدها حين اتفقت معها على طلب الطلاق من زوجيهما في آن واحد، لتترك ديانا صديقتها تخوض المعركة بمفردها لتراقب من كثب طريقة تعاطي البلاط الملكي مع القضية وتستغلها في إدارة ملف طلاقها لاحقاً.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
ترامب: تم ​​الاتفاق بشأن جميع نقاط الخلاف السابقة تقريباً بين واشنطن وطهران
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 02:18:59 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: استمرار تبادل الرسائل بين الوفدين في إسلام آباد رغم الخلافات القائمة
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 02:18:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ممرّات "سابقة".. كيف وصلت إلى الليطاني؟
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 02:18:59 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو يلمح لانقسامات.. هل بدأ الخلاف بين القادة الايرانيين؟
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 02:18:59 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

فنون ومشاهير

العائلة المالكة

الأميرة ديانا

البريطانية

أميرة ويلز

البريطاني

فيرغسون

الفجوة

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:43 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:01 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:14 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
18:45 | 2026-05-28
Lebanon24
16:48 | 2026-05-28
Lebanon24
16:38 | 2026-05-28
Lebanon24
16:23 | 2026-05-28
Lebanon24
16:14 | 2026-05-28
Lebanon24
16:06 | 2026-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24