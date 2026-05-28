تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
10
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
رغم صداقتهما... كيف بدأ الخلاف بين الأميرة ديانا ودوقة يورك السابقة؟
Lebanon 24
28-05-2026
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحدّث المؤرخ الملكي والكاتب أندرو لوني، عن الأسباب الحقيقية وراء التصدع المفاجئ في علاقة الصداقة التاريخية التي جمعت
الأميرة ديانا
ودوقة يورك السابقة سارة
فيرغسون
.
Advertisement
وأوضح لوني أنّ "جذور خلاف ديانا وسارة تعود إلى عام 1996 بالتزامن مع صدور كتاب "قصتي" لدوقة يورك السابقة، إذ أشارت فيه إلى إصابتها بثؤلول جلدي في قدمها نتيجة استعارتها حذاءً خاصاً من ديانا".
وأضاف أن "الواقع خلف الكواليس كان مغايراً؛ إذ تملك ديانا رعبًا حقيقيًا من قيام فيرغسون ببيع قصصها وتفاصيل حياتها السرية للصحافة، وهي
الفجوة
التي لم تلتئم قط رغم ادعاء فيرغسون اللاحق بعودة المياه لمجاريها.
وأشار لوني إلى أن "فيرغسون كانت بمثابة المتنفس الذي تلجأ إليه
أميرة ويلز
للشكوى من قسوة المعيشة داخل
العائلة المالكة
البريطانية
؛ حيث كانت ديانا تقصدها كل يوم أحد للتذمر المشترك من القيود الخانقة المفروضة عليهما".
وشعرت ديانا بأن حيوية فيرغسون الزائدة وصخبها باتا يهددان سمعتها الشخصية، فبدأت بالانسحاب التدريجي، بل ونفذت "خدعة ذكية وقاسية" ضدها حين اتفقت معها على طلب الطلاق من زوجيهما في آن واحد، لتترك ديانا صديقتها تخوض المعركة بمفردها لتراقب من كثب طريقة تعاطي البلاط الملكي مع القضية وتستغلها في إدارة ملف طلاقها لاحقاً.
مواضيع ذات صلة
ترامب: تم الاتفاق بشأن جميع نقاط الخلاف السابقة تقريباً بين واشنطن وطهران
Lebanon 24
ترامب: تم الاتفاق بشأن جميع نقاط الخلاف السابقة تقريباً بين واشنطن وطهران
29/05/2026 02:18:59
29/05/2026 02:18:59
Lebanon 24
Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: استمرار تبادل الرسائل بين الوفدين في إسلام آباد رغم الخلافات القائمة
Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: استمرار تبادل الرسائل بين الوفدين في إسلام آباد رغم الخلافات القائمة
29/05/2026 02:18:59
29/05/2026 02:18:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ممرّات "سابقة".. كيف وصلت إلى الليطاني؟
Lebanon 24
ممرّات "سابقة".. كيف وصلت إلى الليطاني؟
29/05/2026 02:18:59
29/05/2026 02:18:59
Lebanon 24
Lebanon 24
روبيو يلمح لانقسامات.. هل بدأ الخلاف بين القادة الايرانيين؟
Lebanon 24
روبيو يلمح لانقسامات.. هل بدأ الخلاف بين القادة الايرانيين؟
29/05/2026 02:18:59
29/05/2026 02:18:59
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
فنون ومشاهير
العائلة المالكة
الأميرة ديانا
البريطانية
أميرة ويلز
البريطاني
فيرغسون
الفجوة
التزام
تابع
قد يعجبك أيضاً
إتّصال بين الشيخ تميم والرئيس ترامب بحث جهود خفض التصعيد في المنطقة
Lebanon 24
إتّصال بين الشيخ تميم والرئيس ترامب بحث جهود خفض التصعيد في المنطقة
18:45 | 2026-05-28
28/05/2026 06:45:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة تُندّد بـ"التصعيد الخطير" في حرب أوكرانيا
Lebanon 24
الأمم المتحدة تُندّد بـ"التصعيد الخطير" في حرب أوكرانيا
16:48 | 2026-05-28
28/05/2026 04:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستنتهي الحرب في لبنان؟... إليكم ما كشفته صحيفة أميركيّة
Lebanon 24
هل ستنتهي الحرب في لبنان؟... إليكم ما كشفته صحيفة أميركيّة
16:38 | 2026-05-28
28/05/2026 04:38:59
Lebanon 24
Lebanon 24
شرط أميركي "صارم": على إيران التخلّي عن البرنامج النوويّ
Lebanon 24
شرط أميركي "صارم": على إيران التخلّي عن البرنامج النوويّ
16:23 | 2026-05-28
28/05/2026 04:23:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مساء اليوم... تبادل إطلاق نار في مضيق هرمز
Lebanon 24
مساء اليوم... تبادل إطلاق نار في مضيق هرمز
16:14 | 2026-05-28
28/05/2026 04:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إثر أزمة قلبية مفاجئة... وفاة رئيس جمهورية سابق عن عمر 80 عاماً
Lebanon 24
إثر أزمة قلبية مفاجئة... وفاة رئيس جمهورية سابق عن عمر 80 عاماً
05:43 | 2026-05-28
28/05/2026 05:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة منذ وقف إطلاق النار... الجيش الإسرائيلي ينفّذ عملية اغتيال في الضاحية وهذه هوية المستهدف (صور وفيديو)
Lebanon 24
لأول مرة منذ وقف إطلاق النار... الجيش الإسرائيلي ينفّذ عملية اغتيال في الضاحية وهذه هوية المستهدف (صور وفيديو)
07:01 | 2026-05-28
28/05/2026 07:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طول انتظار رحلات سياحية قريبا من مرفأ جونية.. وهذه هي الوجهات وأسعار التذاكر
Lebanon 24
بعد طول انتظار رحلات سياحية قريبا من مرفأ جونية.. وهذه هي الوجهات وأسعار التذاكر
02:30 | 2026-05-28
28/05/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جنوب الزهراني تحت الإنذار.. هل يدخل لبنان مرحلة النزوح السياسي؟
Lebanon 24
جنوب الزهراني تحت الإنذار.. هل يدخل لبنان مرحلة النزوح السياسي؟
06:00 | 2026-05-28
28/05/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير بريطاني يُحذّر: استعمار إسرائيل لجنوب لبنان بدأ
Lebanon 24
تقرير بريطاني يُحذّر: استعمار إسرائيل لجنوب لبنان بدأ
10:14 | 2026-05-28
28/05/2026 10:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:45 | 2026-05-28
إتّصال بين الشيخ تميم والرئيس ترامب بحث جهود خفض التصعيد في المنطقة
16:48 | 2026-05-28
الأمم المتحدة تُندّد بـ"التصعيد الخطير" في حرب أوكرانيا
16:38 | 2026-05-28
هل ستنتهي الحرب في لبنان؟... إليكم ما كشفته صحيفة أميركيّة
16:23 | 2026-05-28
شرط أميركي "صارم": على إيران التخلّي عن البرنامج النوويّ
16:14 | 2026-05-28
مساء اليوم... تبادل إطلاق نار في مضيق هرمز
16:06 | 2026-05-28
وسط كينيا... حريق غامض يقتل 16 فتاة
فيديو
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
Lebanon 24
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
15:43 | 2026-05-26
29/05/2026 02:18:59
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
29/05/2026 02:18:59
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
29/05/2026 02:18:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24