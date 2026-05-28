|
عربي-دولي

وزير الخزانة الأميركي: تلقينا تأكيدات من عمان بعدم فرض رسوم في هرمز

Lebanon 24
28-05-2026 | 15:30
وزير الخزانة الأميركي: تلقينا تأكيدات من عمان بعدم فرض رسوم في هرمز
قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إنه تلقى تأكيدات من سلطنة عمان بأنها لا تعتزم فرض رسوم عبور على مضيق هرمز.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض الخميس،أنه أجرى اتصالا صباح الخميس بالسفير العماني، الذي أكد له عدم وجود خطط لفرض رسوم على الملاحة في المضيق.
وأشار بيسنت إلى أنه أبلغ الجانب العماني بأن هذه الخطوة "غير مقبولة"، محذرا من أن تعريض الأفراد أو المؤسسات المالية العمانية للعقوبات الأميركية ليس أمرا ترغب مسقط في المخاطرة به.

وكان بيسنت قد لوح في وقت سابق الخميس باتخاذ إجراءات من وزارة الخزانة ضد عمان إذا دعمت إيران في فرض رسوم على المضيق، فيما حذر ترامب الأربعاء سلطنة عمان من التدخل في الممر النفطي الحيوي.
 وعلق بيسنت على تصريحات ترامب بالقول إن الرئيس الأميركي "أراد التأكيد على حرية الملاحة في المضيق".

وفيما يتعلق بالاتفاق المحتمل مع إيران، قال بيسنت إن ترامب "لن يبرم اتفاقا سيئا للشعب الأميركي".

وأضاف بيسنت أن "كل شيء يعتمد على ما يريد الرئيس فعله"، رافضا تأكيد تفاصيل الاتفاق المبدئي الذي جرى التوصل إليه بين واشنطن وطهران، والذي قد يمدد وقف إطلاق النار ويمهد لإعادة فتح مضيق هرمز.

وشدد وزير الخزانة الأميركي على أن أي اتفاق يجب أن يلبي مطالب ترامب، بما في ذلك تسليم إيران اليورانيوم عالي التخصيب، والتعهد بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، إضافة إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

كما قلل بيسنت من احتمالات رفع العقوبات الأميركية عن إيران ضمن أي اتفاق مستقبلي، قائلا إن "الأمور ستسير ببطء شديد في هذا الجانب".
وزير الخزانة الأميركي: السفير العُماني أكد عدم وجود خطط لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز
وزير النقل العماني: وقعنا على كل الاتفاقيات الخاصة بالنقل البحري التي تقضي بعدم فرض رسوم على المرور بمضيق هرمز
وزير الخزانة الأميركي: لن أفاجأ إذا رأيت مزيدا من السفن تعبر مضيق هرمز
وزير الخزانة الأميركي: سنواصل فرض الحصار على الموانئ الإيرانية كما أوضح الرئيس ترامب
