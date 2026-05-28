وزير الخزانة الأميركي: تلقينا تأكيدات من عمان بعدم فرض رسوم في هرمز

قال الأميركي سكوت بيسنت إنه تلقى تأكيدات من بأنها لا تعتزم فرض رسوم عبور على مضيق هرمز.وأضاف، خلال في الخميس،أنه أجرى اتصالا صباح الخميس بالسفير العماني، الذي أكد له عدم وجود خطط لفرض رسوم على الملاحة في المضيق.

وأشار بيسنت إلى أنه أبلغ الجانب العماني بأن هذه الخطوة "غير مقبولة"، محذرا من أن تعريض الأفراد أو المؤسسات المالية العمانية للعقوبات الأميركية ليس أمرا ترغب مسقط في المخاطرة به.



وكان بيسنت قد لوح في وقت سابق الخميس باتخاذ إجراءات من ضد إذا دعمت في فرض رسوم على المضيق، فيما حذر الأربعاء سلطنة عمان من التدخل في الممر النفطي الحيوي.