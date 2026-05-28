ما سرّ تحليق طائرات أميركية في أجواء أرض الصومال؟

ذكرت " "، أنّ موقع "The Daily Somalia" أفاد عن رصد طائرات أميركية على ارتفاع منخفض في أجواء إقليم صومالي لاند الانفصالي، وسط حديث متكرر عن بناء قاعدة أميركية بالمنطقة مطلة على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.وبحسب ما نقل الموقع، فإن تسجيلات فيديو التقطها سكان محليون، تظهر طائرات أميركية من طراز "Bell Boeing V-22 Osprey"، وهي تحلق على ارتفاع منخفض فوق مدينة بربرة الساحلية الواقعة ضمن إقليم صومالي لاند.وتأتي هذه التحركات الأميركية بعد زيارات لقيادات من الجيش الأميركي في "أفريكوم"، حيث التقى وفد أميركي كبير المستوى بقيادة داغفين أندرسون، قائد القيادة الأميركية في إفريقيا "أفريكوم"، برئيس أرض الصومال محمد وقيادات عسكرية في هرجيسا.وكانت تقارير قد أشارت إلى مقترحات بتدشين منشأة عسكرية أميركية في مدينة بربرة الاستراتيجية المطلة على ، وذلك بالتزامن مع تعميق التعاون بين صومالي لاند وإسرائيل، والاعتراف المتبادل بينهما لتصبح أول دولة في العالم تعترف بصومالي لاند دولة مستقلة عن الصومال الفيدرالية؛ في خطوة أثارت انتقادات عربية ودولية واسعة.وكانت أرض الصومال، قد قدمت عرضا مثيرا للولايات المتحدة بنقل قواعدها العسكرية في إلى أراضيها التي تحظى بموقع استراتيجي مهم.ولا يقتصر المقترح على الجانب العسكري فقط، بل يتضمن أيضا حزمة من الامتيازات الاقتصادية، تشمل منح حقوق استثمار في قطاعات التعدين والطاقة، مع تقديرات بوجود احتياطيات نفطية ضخمة قد تصل إلى خمسة مليارات برميل. (روسيا اليوم)