تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

وسط كينيا... حريق غامض يقتل 16 فتاة

Lebanon 24
28-05-2026 | 16:06
A-
A+
وسط كينيا... حريق غامض يقتل 16 فتاة
وسط كينيا... حريق غامض يقتل 16 فتاة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 اندلعت النيران في مهجع لمدرسة فتيات داخلية بوسط كينيا اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل 16 طالبة على الأقل وإصابة العشرات في أحدث حريق مميت بمدرسة في البلاد. وأستجوبت الشرطة الطالبات الناجيات عن كيفية نشوب الحريق.


وقال وزير التعليم جوليوس أوجامبا إن الحريق نشب في مدرسة اوتوميشي للفتيات، التي تضم أكثر من 800 طالبة، في منطقة جيلجيل بوسط كينيا، وأضاف أن 79 طالبة أصبن جراء الكارثة.
Advertisement

واستجوب المحققون الطالبات لتحديد ما إذا كانت أية مخالفة تسببت في الحريق، وقال أوجامبا إن السلطات تحاول اكتشاف ما إذا كان يجري اتباع دليل السلامة الخاص بالحرائق في المدرسة.
 ولم يتم تحديد هوية الضحايا، وهو ما أغضب ال باء وأحبطهم حيث احتشدوا خارج المهجع الذي لحق به الدمار.

وحث برنارد أومواندهو، الممثل عن رابطة ال باء، الأهالي على التحلي بالهدوء فيما تواصل الشرطة تحقيقها.

وأشار إلى أن "معظم ال باء الذين ما زالوا هنا هم من يتم استجواب بناتهم. وأضاف أنه يأمل في أن يكون من يتم استجوابهن "قادرات على تسليط الضوء على الأقل أو إعطاء تلميح عما حدث حقا".

ويشار إلى أن اندلاع الحرائق في المدارس يعد أمرا شائعا في المدارس الداخلية الكينية، حيث تنجم عن أعمال حرق متعمد أو أعطال كهربائية.

ويذكر أن الحريق الأكثر دموية الذي وقع في مدرسة في كينيا في التاريخ الحديث كان عام 2001، عندما توفى 67 طالبا إثر اندلاع حريق في مهجع في مقاطعة ماشاكوس.
مواضيع ذات صلة
مأساة.. حريق مدرسة يودي بحياة 16 شخصاً
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 02:19:25 Lebanon 24 Lebanon 24
في إيران.. حريق داخل مطار الإمام الخميني وحادث غامض يضرب أكبر مجمع بتروكيماويات!
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 02:19:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تستخدمها أميركا لضرب إيران... حريق غامض في قاعدة جوية بريطانية (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 02:19:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ما حقيقة قتل فتاة تونسيّة في القلعة الكبرى؟
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 02:19:25 Lebanon 24 Lebanon 24

ست فتيات

الكينية

لي بال

برنار

الكار

الهد

الدم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:43 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:01 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:14 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
18:45 | 2026-05-28
Lebanon24
16:48 | 2026-05-28
Lebanon24
16:38 | 2026-05-28
Lebanon24
16:23 | 2026-05-28
Lebanon24
16:14 | 2026-05-28
Lebanon24
16:00 | 2026-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24