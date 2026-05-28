وسط كينيا... حريق غامض يقتل 16 فتاة

واستجوب المحققون الطالبات لتحديد ما إذا كانت أية مخالفة تسببت في الحريق، وقال أوجامبا إن السلطات تحاول اكتشاف ما إذا كان يجري اتباع دليل السلامة الخاص بالحرائق في المدرسة. اندلعت النيران في مهجع لمدرسة فتيات داخلية بوسط كينيا اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل 16 طالبة على الأقل وإصابة العشرات في أحدث حريق مميت بمدرسة في البلاد. وأستجوبت الشرطة الطالبات الناجيات عن كيفية نشوب الحريق.وقال وزير التعليم جوليوس أوجامبا إن الحريق نشب في مدرسة اوتوميشي للفتيات، التي تضم أكثر من 800 طالبة، في منطقة جيلجيل بوسط كينيا، وأضاف أن 79 طالبة أصبن جراء الكارثة.واستجوب المحققون الطالبات لتحديد ما إذا كانت أية مخالفة تسببت في الحريق، وقال أوجامبا إن السلطات تحاول اكتشاف ما إذا كان يجري اتباع دليل السلامة الخاص بالحرائق في المدرسة.

ولم يتم تحديد هوية الضحايا، وهو ما أغضب ال باء وأحبطهم حيث احتشدوا خارج المهجع الذي لحق به الدمار.



وحث برنارد أومواندهو، الممثل عن رابطة ال باء، الأهالي على التحلي بالهدوء فيما تواصل الشرطة تحقيقها.



وأشار إلى أن "معظم ال باء الذين ما زالوا هنا هم من يتم استجواب بناتهم. وأضاف أنه يأمل في أن يكون من يتم استجوابهن "قادرات على تسليط الضوء على الأقل أو إعطاء تلميح عما حدث حقا".



ويشار إلى أن اندلاع الحرائق في المدارس يعد أمرا شائعا في المدارس الداخلية ، حيث تنجم عن أعمال حرق متعمد أو أعطال كهربائية.



ويذكر أن الحريق الأكثر دموية الذي وقع في مدرسة في كينيا في التاريخ الحديث كان عام 2001، عندما توفى 67 طالبا إثر اندلاع حريق في مهجع في مقاطعة ماشاكوس.