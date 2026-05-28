شرط أميركي "صارم": على إيران التخلّي عن البرنامج النوويّ

نقلت صحيفة " تايمز" عن مسؤولين أميركيين قولهم، إنّ "أي اتفاق بين وواشنطن، يجب أن يتضمن تخلي عن برنامجها وعن أي نية لامتلاك سلاح نووي".ونقلت الصحيفة عن اثنين من المسؤولين قولهما: "بالنسبة للأميركيين، فإن أي اتفاق يجب أن يتضمن تخلي إيران عن برنامجها النووي وعن أي نية لامتلاك سلاح نووي، وهو تعهد كرره الإيرانيون مرارًا على مدى السنوات الماضية، إضافة إلى موافقتها على التخلص من اليورانيوم العالي التخصيب".وبحسب الصحيفة، يقترب مسؤولون أميركيون من التوصل إلى إطار تفاوضي مع إيران يمكن أن يقود إلى إعادة فتح ، بينما يواصل البلدان التفاوض بشأن مطالب الرئيس الأميركي بإنهاء البرنامج النووي ، وفقًا لثلاثة مسؤولين أميركيين مطلعين على المناقشات. (ارم نيوز)