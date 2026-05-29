تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الصين تبني دفاعات قرب صوامع صواريخها النووية.. صور تكشف

Lebanon 24
29-05-2026 | 12:15
A-
A+
الصين تبني دفاعات قرب صوامع صواريخها النووية.. صور تكشف
الصين تبني دفاعات قرب صوامع صواريخها النووية.. صور تكشف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تظهر تدريجيا في صحراء صينية نائية معالم مجمع عسكري ضخم يقول بعض خبراء الأمن إنه يبدو مصمما لضمان عدم تمكن الولايات المتحدة من المبادرة بشن ضربة على الترسانة النووية الصينية تؤدي ‌بشكل موثوق لتعطيل قدرة بكين على الرد.
Advertisement

وبينت صور الأقمار الصناعية التي راجعتها "رويترز" أن بكين تبني شبكة مترامية الأطراف من منصات الإطلاق والمخابئ ونقاط الاتصال بالقرب من الصوامع النووية المعزولة التي تحتوي على صواريخ الجيش الصيني الأطول مدى.

وتكشف الصور عن أكثر من 80 منصة ⁠يمكن أن يستخدمها أسطول قاذفات الصواريخ المتنقلة وبطاريات الدفاع الجوي المتنامي في الصين. وقال ثلاثة محللين أمنيين قيموا الصور من أجل رويترز إنها تظهر أيضا منشآت قد تستخدم في الحرب الإلكترونية والاتصالات عبر الأقمار الصناعية وعمليات القيادة.
 
 
 
 
 
 
 
ويشير حجم الإنشاءات، الذي لم ترد عنه تقارير من قبل، إلى توسع على نطاق كبير في البنية التحتية المحصنة المصممة لحماية وتشغيل القوات النووية البرية الصينية. وبشكل عام، تشير هذه الشبكة إلى تقدم كبير في جهود بكين الرامية لضمان القدرة على توجيه ضربة ثانية، مما يؤكد احتدام المنافسة النووية مع الولايات المتحدة مع تصاعد التوتر بين البلدين حول ‌قضايا ⁠مثل تايوان.

وقال ألكسندر نيل من مركز (منتدى المحيط الهادي) للأبحاث في هاواي "يمكننا أن نرى أن هذه البنية التحتية تبنى على نطاق واسع، وتغطي آلاف الكيلومترات المربعة من الصحراء خارج حقول الصوامع".

وأضاف "إننا نشهد تعزيزا وتنويعا كبيرين للردع النووي الاستراتيجي للصين".
 
مواضيع ذات صلة
خطّط سريّة... صور الأقمار الصناعيّة تكشف ما تقوم به الصين
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 01:38:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"ذا كريستال"... الصين تبني أطول "ناطحة سحاب أفقية" في العالم
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 01:38:44 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة تكشف عن مفاجأة تتعلّق بهرم خوفو: مبني بتصميم مقاوم للزلازل
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 01:38:44 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيراني: مقتل شخص نتيجة سقوط مقذوف قرب محطة بوشهر النووية الإيرانية
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 01:38:44 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

بشكل عام

الصينية

الرامي

رويترز

النووي

بيرين

جوي ✊

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:52 | 2026-05-29
Lebanon24
15:42 | 2026-05-29
Lebanon24
15:29 | 2026-05-29
Lebanon24
14:59 | 2026-05-29
Lebanon24
14:59 | 2026-05-29
Lebanon24
14:27 | 2026-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24