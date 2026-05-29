Najib Mikati
عربي-دولي

بعد تصريحات ترامب بشأن بنود الاتفاق مع طهران.. مصادر إيرانية ترد: لا أساس لها

Lebanon 24
29-05-2026 | 12:23
بعد تصريحات ترامب بشأن بنود الاتفاق مع طهران.. مصادر إيرانية ترد: لا أساس لها
بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول بنود اتفاق من شأنه إنهاء الحرب في إيران برفع الحصار البحري مقابل ضمان فتح مضيق هرمز دون رسوم وعدم امتلاك طهران لسلاح نووي، قامت مصادر إيرانية بنفيها. 
ونقلت وكالة "أنباء فارس" عن المصادر قولها "إنّنا نرفض تصريحات ترامب بشأن اتّفاق محتمل مع إيران وهي مزيج من الحقيقة والزيف، وهي محاولة لتصوير نصر مزيّف".

وأضافت: "إيران أكّدت أنّها ستعيد فتح مضيق هرمز بعد رفع الحصار الأميركي وفقاً لترتيبات متّفق عليها مسبقاً.

وتابعت المصادر أن "ترامب يزعم أن إيران ملزمة بفتح مضيق هرمز بدون فرض رسوم رغم عدم وجود بند ينص على ذلك في الاتفاق".

ولفتت الوكالة إلى أن "ترتيبات إيران لإعادة فتح المضيق قد تشمل مراقبة السفن وتفتيشها وتقديم الخدمات واتخاذ تدابير أمنية".

وأكّدت مصادر مطلعة "عدم وجود أي بند يتعلّق بتدمير مواد إيران النووية في مذكرة التفاهم وهذا الادعاء لا أساس له من الصحة".

أما بالنسبة للأموال المجمدة فوفق الوكالة أيضاً، إن "دفع 12 مليار دولار فوراً من أصول إيران المجمّدة مدرج في مذكرة التفاهم".

وكان الرئيس ترامب أعلن بعد ظهر اليوم الجمعة أنه يستعد لاتخاذ "قرار نهائي" بشأن تفاهم محتمل مع إيران، وكتب ترامب عبر شبكته الاجتماعية تروث سوشال "سأعقد الآن اجتماعا في غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي".

وأضاف "على إيران أن توافق على أنها لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا أو قنبلة نووية، ويجب فتح مضيق هرمز فورا، من دون رسوم، أمام حركة الملاحة غير المقيّدة في الاتجاهين، وسيتم التخلص من كل الألغام البحرية".



الخارجية الإيرانية: تصريحات ترامب بشأن طلب طهران وقف إطلاق النار كاذبة ولا أساس لها من الصحة
ترامب: إيران تتحدث عن الاتفاق ومن ثم تقدم ورقة لا علاقة لها بأي بنود
تسنيم عن مصادر إيرانية: ينبغي النظر بتشكك إلى تصريحات ترامب بشأن رفع الحصار البحري عن إيران
الجيش الإيراني: تصريحات ترامب بشأن الحصار مجرد كلام وهو يفرض الحصار على حلفائه لا علينا
