بعد تصريحات ترامب بشأن بنود الاتفاق مع طهران.. مصادر إيرانية ترد: لا أساس لها

بعد تصريحات الرئيس الأميركي حول بنود اتفاق من شأنه إنهاء الحرب في برفع الحصار البحري مقابل ضمان فتح دون رسوم وعدم امتلاك لسلاح نووي، قامت مصادر إيرانية بنفيها.ونقلت وكالة "أنباء فارس" عن المصادر قولها "إنّنا نرفض تصريحات بشأن اتّفاق محتمل مع إيران وهي مزيج من الحقيقة والزيف، وهي محاولة لتصوير نصر مزيّف".وأضافت: "إيران أكّدت أنّها ستعيد فتح مضيق هرمز بعد رفع الحصار الأميركي وفقاً لترتيبات متّفق عليها مسبقاً.وتابعت المصادر أن "ترامب يزعم أن إيران ملزمة بفتح مضيق هرمز بدون فرض رسوم رغم عدم وجود بند ينص على ذلك في الاتفاق".ولفتت الوكالة إلى أن "ترتيبات إيران لإعادة فتح المضيق قد تشمل مراقبة السفن وتفتيشها وتقديم الخدمات واتخاذ تدابير أمنية".وأكّدت مصادر مطلعة "عدم وجود أي بند يتعلّق بتدمير مواد إيران النووية في مذكرة التفاهم وهذا الادعاء لا أساس له من الصحة".أما بالنسبة للأموال المجمدة فوفق الوكالة أيضاً، إن "دفع 12 مليار دولار فوراً من أصول إيران المجمّدة مدرج في مذكرة التفاهم".وكان أعلن بعد ظهر اليوم الجمعة أنه يستعد لاتخاذ "قرار نهائي" بشأن تفاهم محتمل مع إيران، وكتب ترامب عبر شبكته الاجتماعية "سأعقد الآن اجتماعا في لاتخاذ القرار النهائي".وأضاف "على إيران أن توافق على أنها لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا أو قنبلة نووية، ويجب فتح مضيق هرمز فورا، من دون رسوم، أمام حركة الملاحة غير المقيّدة في الاتجاهين، وسيتم التخلص من كل الألغام البحرية".