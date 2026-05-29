|
22
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
17
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
عربي-دولي
السعودية تؤكد نجاح موسم حج 2026: عكس صورة وطن يعمل بإخلاص لخدمة ضيوف الرحمن
Lebanon 24
29-05-2026
|
13:15
أكد الأمير
سعود
بن
مشعل
بن
عبدالعزيز
، نائب أمير منطقة
مكة المكرمة
نائب رئيس
اللجنة الدائمة للحج والعمرة، نجاح موسم حج 1447، مشيرا إلى أن الموسم شهد منظومة متكاملة من الأمن والتنظيم والخدمات مكّنت ضيوف
الرحمن
من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.
وأضاف الأمير سعود بن مشعل: "ما تحقق من نجاح استثنائي جاء بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بالدعم غير المحدود والتوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة، وما وفرته من إمكانات وموارد، إلى جانب المتابعة الدقيقة لجميع مراحل العمل والاستعداد والتنفيذ".
ولفت إلى أن هذا النجاح يعكس حجم العناية التي توليها
المملكة
لخدمة ضيوف الرحمن، وتسخير جميع الإمكانات لضمان أداء الحجاج مناسكهم في بيئة آمنة ومنظمة.
وأضاف أن موسم الحج هذا العام عكس صورة وطن يعمل بإخلاص وتفانٍ لخدمة ضيوف الرحمن، مبيناً أن المشاعر المقدسة ظهرت بصورة اتسمت بالتنظيم والانسجام، في مشهد جسّد تكامل الجهود بين مختلف الجهات المشاركة في أعمال الحج.
وشدد على أن حج هذا العام أثبت قدرة المملكة على إدارة الحشود بكفاءة واقتدار، وتمكين الحجاج من أداء مناسكهم في أجواء من الأمن والطمأنينة والرعاية التي تليق بشرف المكان وقدسية الزمان.
الحجار يعرب عن تقدير لبنان لما تبذله السعودية من جهود كبيرة في خدمة ضيوف الرحمن
الحجار يعرب عن تقدير لبنان لما تبذله السعودية من جهود كبيرة في خدمة ضيوف الرحمن
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أعلنت إطلاق موسم الري لعام 2026
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أعلنت إطلاق موسم الري لعام 2026
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل والد الرئيس السوري أحمد الشرع ضمن الضيوف والوفود المشاركة في موسم الحج
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل والد الرئيس السوري أحمد الشرع ضمن الضيوف والوفود المشاركة في موسم الحج
السعودية.. إجراءات جديدة تخصُّ موسم الحج
السعودية.. إجراءات جديدة تخصُّ موسم الحج
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على إيران
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على إيران
بقيمة مليار دولار.. واشنطن تصادر أصولا رقمية مرتبطة بإيران
بقيمة مليار دولار.. واشنطن تصادر أصولا رقمية مرتبطة بإيران
إيران وسلطنة عُمان يؤكدان التزامهما بضمان حرية الملاحة البحرية وأمنها عبر هرمز
إيران وسلطنة عُمان يؤكدان التزامهما بضمان حرية الملاحة البحرية وأمنها عبر هرمز
الجيش الإيراني يُعلن التصدي لمسيّرات في جزيرة قشم
الجيش الإيراني يُعلن التصدي لمسيّرات في جزيرة قشم
آخر خبر.. هل اتخد ترامب قراره بشأن "اتفاق" جديد مع إيران؟
آخر خبر.. هل اتخد ترامب قراره بشأن "اتفاق" جديد مع إيران؟
عن "قصف بيروت".. هذا آخر كلام إسرائيليّ
عن "قصف بيروت".. هذا آخر كلام إسرائيليّ
إقتراحات "اختبارية" على طاولة اجتماع البنتاغون: دخول كامل للجيش الى الضاحية و "منطقة نموذجية" في الجنوب
إقتراحات "اختبارية" على طاولة اجتماع البنتاغون: دخول كامل للجيش الى الضاحية و "منطقة نموذجية" في الجنوب
"إسرائيل ستصلُ إلى صيدا".. تقرير إماراتي يتحدث عن "اجتياح"!
"إسرائيل ستصلُ إلى صيدا".. تقرير إماراتي يتحدث عن "اجتياح"!
رسالة من "حزب الله" إلى إيران.. "معاريف" تكشف وضعه الحالي
رسالة من "حزب الله" إلى إيران.. "معاريف" تكشف وضعه الحالي
ماذا قرّرت واشنطن بشأن لبنان؟ تقريرٌ جديد يكشف
ماذا قرّرت واشنطن بشأن لبنان؟ تقريرٌ جديد يكشف
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
