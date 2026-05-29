السعودية تؤكد نجاح موسم حج 2026: عكس صورة وطن يعمل بإخلاص لخدمة ضيوف الرحمن

أكد الأمير بن بن ، نائب أمير منطقة اللجنة الدائمة للحج والعمرة، نجاح موسم حج 1447، مشيرا إلى أن الموسم شهد منظومة متكاملة من الأمن والتنظيم والخدمات مكّنت ضيوف من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.وأضاف الأمير سعود بن مشعل: "ما تحقق من نجاح استثنائي جاء بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بالدعم غير المحدود والتوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة، وما وفرته من إمكانات وموارد، إلى جانب المتابعة الدقيقة لجميع مراحل العمل والاستعداد والتنفيذ".ولفت إلى أن هذا النجاح يعكس حجم العناية التي توليها لخدمة ضيوف الرحمن، وتسخير جميع الإمكانات لضمان أداء الحجاج مناسكهم في بيئة آمنة ومنظمة.وأضاف أن موسم الحج هذا العام عكس صورة وطن يعمل بإخلاص وتفانٍ لخدمة ضيوف الرحمن، مبيناً أن المشاعر المقدسة ظهرت بصورة اتسمت بالتنظيم والانسجام، في مشهد جسّد تكامل الجهود بين مختلف الجهات المشاركة في أعمال الحج.وشدد على أن حج هذا العام أثبت قدرة المملكة على إدارة الحشود بكفاءة واقتدار، وتمكين الحجاج من أداء مناسكهم في أجواء من الأمن والطمأنينة والرعاية التي تليق بشرف المكان وقدسية الزمان.