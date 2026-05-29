تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
17
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
الخارجية الإيرانية تؤكد: لم نتوصل بعد لاتفاق مع أميركا
Lebanon 24
29-05-2026
|
13:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الخارجية
الإيرانية
عدم التوصل بعد لاتفاق مع
الولايات المتحدة
، مشيرة إلى ان تبادل الرسائل مع
واشنطن
مستمر ولكن مذكرة التفاهم لم تصبح نهائية بعد.
Advertisement
وقالت الخارجية الإيرانية: "يجب أن نرى مصداقية رفع الحصار البحري أهو حقيقي أم مجرد تصريحات إعلامية."
وأضافت: "نركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب ولا نناقش تفاصيل تخصيب اليورانيوم والمواد النووية."
وأكدت التحرك وفق مصالح
ايران
الوطنية لا وفق "ما يقول الأميركيون إن علينا القيام به".
وشددت على ان السفن المعادية ممنوعة من عبور
مضيق هرمز
والسفن التجارية عبرت بالتنسيق مع القوات الإيرانية.
ولفتت إلى ان كيفية إدارة مضيق هرمز مستقبلا مرتبطة بالدولتين المطلتين عليه وهما
عمان
وإيران، مضيفة: "على
إيران
وعمان اعتماد آليات تحفظ مصالحهما وأمنهما القومي بشأن الملاحة بمضيق هرمز".
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: تبادل الرسائل مع أميركا مستمر ومذكرة التفاهم لم تصبح نهائية بعد
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: تبادل الرسائل مع أميركا مستمر ومذكرة التفاهم لم تصبح نهائية بعد
30/05/2026 01:39:11
30/05/2026 01:39:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: سننهي الأمر عسكريا إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران
Lebanon 24
ترامب: سننهي الأمر عسكريا إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران
30/05/2026 01:39:11
30/05/2026 01:39:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: توصلنا لاتفاق بشأن معظم القضايا التي نناقشها
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: توصلنا لاتفاق بشأن معظم القضايا التي نناقشها
30/05/2026 01:39:11
30/05/2026 01:39:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤولون أميركيون: ترامب سيلجأ للحرب إذا لم يتوصل لاتفاق مع إيران قبل زيارة الصين
Lebanon 24
مسؤولون أميركيون: ترامب سيلجأ للحرب إذا لم يتوصل لاتفاق مع إيران قبل زيارة الصين
30/05/2026 01:39:11
30/05/2026 01:39:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
مضيق هرمز
الإيراني
واشنطن
الملاح
النووي
الملا
تابع
قد يعجبك أيضاً
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على إيران
Lebanon 24
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على إيران
16:52 | 2026-05-29
29/05/2026 04:52:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بقيمة مليار دولار.. واشنطن تصادر أصولا رقمية مرتبطة بإيران
Lebanon 24
بقيمة مليار دولار.. واشنطن تصادر أصولا رقمية مرتبطة بإيران
15:42 | 2026-05-29
29/05/2026 03:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران وسلطنة عُمان يؤكدان التزامهما بضمان حرية الملاحة البحرية وأمنها عبر هرمز
Lebanon 24
إيران وسلطنة عُمان يؤكدان التزامهما بضمان حرية الملاحة البحرية وأمنها عبر هرمز
15:29 | 2026-05-29
29/05/2026 03:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإيراني يُعلن التصدي لمسيّرات في جزيرة قشم
Lebanon 24
الجيش الإيراني يُعلن التصدي لمسيّرات في جزيرة قشم
14:59 | 2026-05-29
29/05/2026 02:59:57
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر.. هل اتخد ترامب قراره بشأن "اتفاق" جديد مع إيران؟
Lebanon 24
آخر خبر.. هل اتخد ترامب قراره بشأن "اتفاق" جديد مع إيران؟
14:59 | 2026-05-29
29/05/2026 02:59:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن "قصف بيروت".. هذا آخر كلام إسرائيليّ
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. هذا آخر كلام إسرائيليّ
15:00 | 2026-05-29
29/05/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتراحات "اختبارية" على طاولة اجتماع البنتاغون: دخول كامل للجيش الى الضاحية و "منطقة نموذجية" في الجنوب
Lebanon 24
إقتراحات "اختبارية" على طاولة اجتماع البنتاغون: دخول كامل للجيش الى الضاحية و "منطقة نموذجية" في الجنوب
09:14 | 2026-05-29
29/05/2026 09:14:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل ستصلُ إلى صيدا".. تقرير إماراتي يتحدث عن "اجتياح"!
Lebanon 24
"إسرائيل ستصلُ إلى صيدا".. تقرير إماراتي يتحدث عن "اجتياح"!
16:00 | 2026-05-29
29/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من "حزب الله" إلى إيران.. "معاريف" تكشف وضعه الحالي
Lebanon 24
رسالة من "حزب الله" إلى إيران.. "معاريف" تكشف وضعه الحالي
04:14 | 2026-05-29
29/05/2026 04:14:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قرّرت واشنطن بشأن لبنان؟ تقريرٌ جديد يكشف
Lebanon 24
ماذا قرّرت واشنطن بشأن لبنان؟ تقريرٌ جديد يكشف
12:08 | 2026-05-29
29/05/2026 12:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:52 | 2026-05-29
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على إيران
15:42 | 2026-05-29
بقيمة مليار دولار.. واشنطن تصادر أصولا رقمية مرتبطة بإيران
15:29 | 2026-05-29
إيران وسلطنة عُمان يؤكدان التزامهما بضمان حرية الملاحة البحرية وأمنها عبر هرمز
14:59 | 2026-05-29
الجيش الإيراني يُعلن التصدي لمسيّرات في جزيرة قشم
14:59 | 2026-05-29
آخر خبر.. هل اتخد ترامب قراره بشأن "اتفاق" جديد مع إيران؟
14:27 | 2026-05-29
حماس: التوسع الإسرائيلي في غزة هو "انتهاك صارخ" للهدنة
فيديو
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
Lebanon 24
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
15:43 | 2026-05-26
30/05/2026 01:39:11
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
30/05/2026 01:39:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
30/05/2026 01:39:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24