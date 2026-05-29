الخارجية الإيرانية تؤكد: لم نتوصل بعد لاتفاق مع أميركا

أعلنت الخارجية عدم التوصل بعد لاتفاق مع ، مشيرة إلى ان تبادل الرسائل مع مستمر ولكن مذكرة التفاهم لم تصبح نهائية بعد.وقالت الخارجية الإيرانية: "يجب أن نرى مصداقية رفع الحصار البحري أهو حقيقي أم مجرد تصريحات إعلامية."وأضافت: "نركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب ولا نناقش تفاصيل تخصيب اليورانيوم والمواد النووية."وأكدت التحرك وفق مصالح الوطنية لا وفق "ما يقول الأميركيون إن علينا القيام به".وشددت على ان السفن المعادية ممنوعة من عبور والسفن التجارية عبرت بالتنسيق مع القوات الإيرانية.ولفتت إلى ان كيفية إدارة مضيق هرمز مستقبلا مرتبطة بالدولتين المطلتين عليه وهما وإيران، مضيفة: "على وعمان اعتماد آليات تحفظ مصالحهما وأمنهما القومي بشأن الملاحة بمضيق هرمز".