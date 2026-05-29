عربي-دولي

الخارجية الإيرانية تؤكد: لم نتوصل بعد لاتفاق مع أميركا

Lebanon 24
29-05-2026 | 13:37
الخارجية الإيرانية تؤكد: لم نتوصل بعد لاتفاق مع أميركا
أعلنت الخارجية الإيرانية عدم التوصل بعد لاتفاق مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى ان تبادل الرسائل مع واشنطن مستمر ولكن مذكرة التفاهم لم تصبح نهائية بعد.
وقالت الخارجية الإيرانية: "يجب أن نرى مصداقية رفع الحصار البحري أهو حقيقي أم مجرد تصريحات إعلامية."

وأضافت: "نركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب ولا نناقش تفاصيل تخصيب اليورانيوم والمواد النووية."

وأكدت التحرك وفق مصالح ايران الوطنية لا وفق "ما يقول الأميركيون إن علينا القيام به".

وشددت على ان السفن المعادية ممنوعة من عبور مضيق هرمز والسفن التجارية عبرت بالتنسيق مع القوات الإيرانية. 

ولفتت إلى ان كيفية إدارة مضيق هرمز مستقبلا مرتبطة بالدولتين المطلتين عليه وهما عمان وإيران، مضيفة: "على إيران وعمان اعتماد آليات تحفظ مصالحهما وأمنهما القومي بشأن الملاحة بمضيق هرمز". 

