إيران وسلطنة عُمان يؤكدان التزامهما بضمان حرية الملاحة البحرية وأمنها عبر هرمز

Advertisement

تلقى وزير خارجية عُمان اليوم الجمعة اتصالاً من وزير خارجية استعرضا فيه آخر المستجدات الإقليمية، وتبادلا وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة لدعم الحلول السياسية المستدامة والعادلة بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقاً لوكالة أنباء .وأكد الجانبان التزامهما بضمان حرية الملاحة البحرية وأمنها عبر وفقًا لمسؤولياتهما السيادية على مياههما الإقليمية وما يتوافق مع القانون الدولي ويحفظ مصالح جميع الأطراف الإقليمية والدولية.