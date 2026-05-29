وزير الدفاع الأميركي: الولايات المتحدة قادرة على استئناف الحرب

أعلن الأميركي اليوم السبت أن أي اتفاق مع سيكون اتفاقاً جيداً، مشيرا إلى أن قادرة على استئناف الحرب.ولفت هيغسيث في إلى ان الولايات المتحدة لديها مخزونات كافية من الأسلحة وهي "قادرة تماماً" على استئناف الحرب مع إيران.وقال هيغسيث في "حوار شانغريلا للدفاع": "نحن قادرون تماماً على استئناف العمليات إذا لزم الأمر"، مضيفاً "مخزوناتنا مناسبة لذلك، سواء على الصعيد المحلي أو في بقية أنحاء العالم، نظراً إلى طريقة موازنتنا بين الذخائر العالية التقنية وغيرها من الذخائر المنتجة بكميات أكبر".إلى ذلك، رأى هيغسيث أن الحشد العسكري الصيني في منطقة المتواصل منذ عقود يثير "قلقاً مشروعاً".