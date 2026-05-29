Najib Mikati
عربي-دولي

وزير الدفاع الأميركي: الولايات المتحدة قادرة على استئناف الحرب

Lebanon 24
29-05-2026 | 23:19
وزير الدفاع الأميركي: الولايات المتحدة قادرة على استئناف الحرب
أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث اليوم السبت أن أي اتفاق مع إيران سيكون اتفاقاً جيداً، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قادرة على استئناف الحرب.
ولفت هيغسيث في سنغافورة إلى ان الولايات المتحدة لديها مخزونات كافية من الأسلحة وهي "قادرة تماماً" على استئناف الحرب مع إيران.

وقال هيغسيث في "حوار شانغريلا للدفاع": "نحن قادرون تماماً على استئناف العمليات إذا لزم الأمر"، مضيفاً "مخزوناتنا مناسبة لذلك، سواء على الصعيد المحلي أو في بقية أنحاء العالم، نظراً إلى طريقة موازنتنا بين الذخائر العالية التقنية وغيرها من الذخائر المنتجة بكميات أكبر".

إلى ذلك، رأى هيغسيث أن الحشد العسكري الصيني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ المتواصل منذ عقود يثير "قلقاً مشروعاً".
 
آسيا والمحيط الهادئ

الولايات المتحدة

المحيط الهادئ

وزير الدفاع

بيت هيغسيث

سنغافورة

إيران

الصين

