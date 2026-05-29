عربي-دولي

أمر بإزالة اسم ترامب من مركز للفنون المسرحية في واشمطن.. ما السبب؟

Lebanon 24
29-05-2026 | 23:29
أمر بإزالة اسم ترامب من مركز للفنون المسرحية في واشمطن.. ما السبب؟
أصدر قاض فيدرالي أميركي، أمس الجمعة، قرارا بإزالة اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب من مركز كنيدي للفنون المسرحية في واشنطن، مشيرا إلى أن تغيير الاسم الرسمي للمركز لا يمكن أن يتم بقرار أحادي من مجلس الإدارة، بل يتطلب موافقة الكونغرس.
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية كريستوفر كوبر إن إدارة ترامب مطالبة بإزالة جميع اللافتات التي تحمل اسم ترامب، إضافة إلى حذف أي إشارة إلى "مركز ترامب كنيدي" من المواد الرسمية خلال 14 يوما.

وأوضح كوبر في حيثيات الحكم أن "القانون الأساسي لمركز كنيدي ينص بوضوح على أن يحمل المركز اسم الرئيس جون إف. كنيدي، ولا يمكن منحه أي اسم رسمي آخر أو تحويله إلى نصب تذكاري عام بقرار منفرد من مجلس الإدارة".

وتابع: "الكونغرس هو من منح مركز كنيدي اسمه، والكونغرس وحده يملك صلاحية تغييره".

وأكد القاضي أن المحكمة لا تسعى إلى التدخل في طريقة إدارة المركز أو فرض آلية تشغيل محددة، سواء تعلق الأمر بخطط البناء أو الإغلاق أو غيرها من القرارات الإدارية.

وجاء الحكم على خلفية دعوى قضائية رفعتها النائبة الديمقراطية عن ولاية أوهايو جويس بيتي، وهي عضو في مجلس إدارة مركز كنيدي بحكم منصبها في الكونغرس.

