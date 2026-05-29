أمر بإزالة اسم ترامب من مركز للفنون المسرحية في واشمطن.. ما السبب؟

أصدر قاض فيدرالي أميركي، أمس الجمعة، قرارا بإزالة اسم الرئيس الأميركي من مركز كنيدي للفنون المسرحية في ، مشيرا إلى أن تغيير الاسم الرسمي للمركز لا يمكن أن يتم بقرار أحادي من ، بل يتطلب موافقة .وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية كريستوفر كوبر إن إدارة مطالبة بإزالة جميع اللافتات التي تحمل اسم ترامب، إضافة إلى حذف أي إشارة إلى "مركز ترامب كنيدي" من المواد الرسمية خلال 14 يوما.وأوضح كوبر في حيثيات الحكم أن "القانون الأساسي لمركز كنيدي ينص بوضوح على أن يحمل المركز اسم الرئيس جون إف. كنيدي، ولا يمكن منحه أي اسم رسمي آخر أو تحويله إلى نصب تذكاري عام بقرار منفرد من مجلس الإدارة".وتابع: "الكونغرس هو من منح مركز كنيدي اسمه، والكونغرس وحده يملك صلاحية تغييره".وأكد القاضي أن المحكمة لا تسعى إلى التدخل في طريقة إدارة المركز أو فرض آلية تشغيل محددة، سواء تعلق الأمر بخطط البناء أو الإغلاق أو غيرها من القرارات الإدارية.وجاء الحكم على خلفية دعوى قضائية رفعتها النائبة عن ولاية أوهايو جويس ، وهي عضو في مجلس إدارة مركز كنيدي بحكم منصبها في الكونغرس.