Najib Mikati
مع اقترابه من عامه الثمانين.. البيت الأبيض يكشف حالة ترامب الصحية

30-05-2026 | 00:10
مع اقترابه من عامه الثمانين.. البيت الأبيض يكشف حالة ترامب الصحية
أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتمتع بـ"صحة ممتازة" بعد خضوعه لفحص طبي شامل في مركز والتر ريد الطبي العسكري
وأشار طبيب البيت الأبيض شون باربابيلا إلى ان ترامب يتمتع بوظائف جيدة للقلب والرئتين والجهاز العصبي، إضافة إلى أداء بدني وإدراكي ممتاز، مؤكداً أنه "لائق تماماً" لأداء مهامه الرئاسية.

وأوضح أن ترامب خضع لفحص بالأشعة المقطعية وتصوير آخر للقلب إلى جانب فحوصات للسرطان وتقييمات وقائية أخرى، أجراها 22 متخصصا.

وأشار التقرير إلى أن وزن الرئيس ترامب (79 عاما) بلغ 108 كيلوغرامات، بزيادة 6 كيلوغرامات عن الفحص الطبي الذي خضع له في أبريل 2025، فيما أوصى الأطباء بمواصلة فقدان الوزن وزيادة النشاط البدني واتباع إرشادات غذائية وقائية.

وقد أعطاه الأطباء إرشادات بشأن نظامه الغذائي ونشاطه البدني وفقدان الوزن، لكنهم خلصوا إلى أن "أداءه المعرفي والبدني ممتاز".

وأوضح التقرير أن الكدمات التي ظهرت على يدي ترامب خلال الأشهر الماضية تعود إلى الاستخدام المنتظم للأسبرين وكثرة المصافحات، فيما أرجع الأطباء تورم الكاحلين الذي ظهر سابقاً إلى إصابته بقصور وريدي مزمن.

وقال ترامب (79 عاما) بعد الزيارة، الثلاثاء الماضي، إن نتائج الفحوص جاءت "مثالية تماما".

وجاء نشر نتائج الفحص الطبي وسط تكهنات متزايدة بشأن صحة ترامب مع اقترابه من عامه الثمانين. 
 
