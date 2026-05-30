قطر: نرفض فرض رسوم دائمة على العبور في مضيق هرمز

قال الدولة لشؤون الدفاع الشيخ بن آل ثاني، إنّ "قطر ودول الشريكة ترى أن أي رسوم دائمة على المرور عبر مضيق هرمز، ستؤدي إلى زيادة الأعباء على المستهلك النهائي،".

وأضاف خلال مشاركته في مؤتمر "شانغري-لا" الأمني المنعقد في سنغافورة: "لذلك نُعارض تطبيق الرسوم بشكل مستمر، لكن الرسوم المؤقتة المرتبطة بظروف استثنائية أو مهام فنية وأمنية محددة يمكن التفاهم بشأنها، فربما تسهم في استعادة انسيابية حركة الملاحة وضمان أمن الممر المائي". (روسيا اليوم)